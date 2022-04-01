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Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино

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- Дарья Таирова
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Американский актер Джим Керри заявил, что намерен завершить карьеру в киноиндустрии, сообщают РИА Новости.

"Я ухожу на пенсию... Да, скорее всего... Я (говорю) довольно серьезно. Посмотрим, если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то я могу продолжить, но я беру перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь", – заявил комик в эфире программы Access Hollywood.

Актер отметил, что наслаждается рисованием и духовной жизнью.

"Мне уже достаточно, я сделал достаточно", – объяснил Керри.

Джим родился в Канаде в 1962 году, его семья переехала в США, когда будущий комик был еще ребенком. Известность актеру принесли роли в фильмах "Маска", "Эйс Вентура", "Шоу Трумана", "Вечное сияние чистого разума" и "Гринч - похититель Рождества".


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URL: https://www.vb.kg/416343
Теги:
кино
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