Финансовая помощь: все о льготном кредитовании в Кыргызской Республике

Какие программы льготного финансирования реализуются сегодня в Кыргызстане? Кто и на каких условиях может получить кредит с процентной ставкой, отличной от рыночной? Откуда берутся средства для льготного кредитования? На эти и другие вопросы отвечает начальник Управления методологии надзора и лицензирования банков Национального банка Кыргызской Республики Жылдыз СУЛАЙМАНБЕКОВА.

– Что такое "государственные целевые программы льготного финансирования"? На кого они распространяются?

– Говоря простым языком, льготное кредитование – это кредит или финансирование заемщика на более выгодных для него условиях по сравнению с рыночными. Причем льготный характер условий выражается по–разному: это может быть кредит на более продолжительный срок или кредит по низкой процентной ставке и т.д.

В Кыргызстане, как и в других странах, разрабатываются и реализуются государственные целевые программы по льготному финансированию. В основном они направлены на восстановление и обеспечение экономической и социальной стабильности, поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие сельского хозяйства. Каждая программа имеет свое направление, цель и адресатов. Это, например, поддержка производств, категорий лиц, занятых в определенной сфере экономики, или отдельных субъектов экономики, нуждающихся в такой помощи.

– Из каких источников финансируются программы льготного кредитования?

– Источники финансирования могут быть разными. Например, государство в лице Кабинета министров может выделить средства на оказание возвратной финансовой помощи на беспроцентной или низкопроцентной основе. Кабмин разрабатывает проект, определяющий категории субъектов, нуждающихся в поддержке, а также порядок распределения выделенных средств между ними. Реализация этого проекта может происходить при участии прошедших отбор коммерческих банков, через которые населению выдается финансовая помощь.

Кроме того, льготное кредитование может осуществляться посредством субсидирования процентных ставок из госбюджета. Иначе говоря, государством выделяются денежные средства, которые в последующем, по мере выдачи кредитов, перечисляются комбанкам. Субсидирование является одним из важнейших инструментов торговой, сельскохозяйственной и жилищной политики государства, которая зависит от возможностей государственного бюджета, а также дополнительных источников финансирования.

Еще одним источником дополнительного финансирования можно назвать кредитные аукционы Национального банка для коммерческих банков. Их цель в том числе – предоставление банковской системе кредитных ресурсов на кредитование по программам Кабинета министров.

Так, в 2020 г. Национальный банк в целях содействия развитию регионов и сельского хозяйства провел 23 кредитных аукциона, из которых 18 проходили по методу "Аукцион по фиксированной ставке с софинансированием". Средства в рамках данного метода аукциона предоставлялись с условием софинансирования в пропорции один к одному со стороны коммерческих банков, что обязывало коммерческие банки предоставлять за счет собственных средств кредиты заемщикам в объеме, равном объему полученных от Национального банка средств.

В последние годы основная часть таких средств направлялась на разные целевые программы, в частности, поддержки развития регионов или сельского хозяйства.

– Каков механизм реализации целевых программ льготного кредитования?

– За годы независимости в КР было разработано и реализовано несколько десятков целевых государственных программ. Они охватывали разные отрасли экономики, различные категории субъектов экономической деятельности. И если говорить о системном целевом льготном кредитовании, государственном софинансировании, то важным звеном при его реализации является участие банковского сектора.

– Зачем привлекать к реализации госпрограмм коммерческие банки?

– Это целесообразно, поскольку комбанки уже имеют налаженную систему кредитных взаимоотношений с различными категориями субъектов, установленные процедуры кредитования населения и налаженные механизмы выдачи и возврата кредитов. Развитая филиальная сеть коммерческих банков обеспечивает широкий доступ граждан к льготным продуктам во всех регионах

страны.

Что касается конкретных условий участия банковского сектора в целевых государственных программах, то они зависят от многих слагаемых - процентных ставок, субъектов финансирования, а также от доли софинансирования государства.

– Льготный кредит получить проще, чем обычный?

– На самом деле нет. Риски неисполнения обязательств, или кредитные риски, остаются в любом случае, и, естественно, коммерческие банки стараются их минимизировать. Так что уже на стадии выдачи кредитов

финансово–кредитные организации в обязательном порядке, согласно требованиям нормативных правовых актов Национального банка и своих внутренних документов, проводят анализ платежеспособности заемщиков, рентабельности залогового обеспечения и принимают решение о выдаче или об отказе в выдаче кредита.

Поэтому требования к получателям льготного кредита со стороны банков ничуть не меньше, чем к тем, кто берет кредит по рыночным процентным ставкам. Более подробную информацию об условиях можно получить непосредственно в коммерческих банках, участвующих в реализации льготных проектов.

– Какие целевые программы льготного кредитования реализуются в настоящее время?

– Льготное кредитование по целевым программам осуществляется по ряду приоритетных для государства направлений. Сельское хозяйство - одна из значимых для нашей страны сфер и в силу своих специфических особенностей поддерживается государством. Именно поэтому уже почти 10 лет существуют проекты "Финансирование сельского хозяйства" и "Доступные кредиты фермерам". Эти программы льготного финансирования сыграли свою роль в развитии аграрной сферы страны, и их поддержка продолжается до сих пор. В настоящее время при участии коммерческих банков реализуется проект "Финансирование сельского хозяйства–10".

– Сколько льготных кредитов получили фермеры Кыргызстана?

– В рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства–10" по состоянию на 26 марта 2022 г. выдано кредитов на сумму 1 миллиард 750 миллионов 545 тысяч сомов. Его реализация началась в середине января 2022 г. Надо отметить, что всего по проектам "Доступные кредиты фермерам" и "Финансирование сельского хозяйства" было выдано за весь период 115 856 кредитов на сумму 48 миллиардов 622 миллиона 845 тысяч сомов.

– По каким другим направлениям, помимо аграрного сектора, предоставляется льготное финансирование?

– В настоящее время идет работа по поддержке предпринимательства. В целях восстановления и обеспечения экономической и социальной стабильности, поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения коронавируса

9 июня 2020 г. правительством была утверждена программа "Финансирование субъектов предпринимательства". Согласно информации Министерства финансов Кыргызской Республики, в ее реализации принимают участие 12 коммерческих банков.

Одно из важнейших направлений деятельности государства - реализация социальных задач, в том числе таких, как обеспечение граждан достойными жилищными условиями. Так, постановлением Кабмина от 13 июля 2021 г. реализуется жилищная программа "Мой дом– 2021–2026". Суть программы заключается в предоставлении гражданам страны возможности приобретать доступное жилье, финансируемое за счет долгосрочной и недорогой ипотеки.

Помимо этого, для расширения доступа населения к финансовой помощи с марта 2021 г. Министерство финансов Кыргызской Республики приступило к реализации проекта "Экстренная поддержка частного и финансового сектора КР", финансируемого Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Целью проекта является оказание поддержки микро–, малым и средним предприятиям в преодолении кризиса, вызванного пандемией COVID–19, а также содействие предприятиям по сохранению рабочих мест и производительности на фоне снижения экономических темпов. Информацию о реализации данного проекта можно получить непосредственно в Министерстве финансов Кыргызской Республики.