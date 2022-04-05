Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в ходе одного из выходов в открытый космос опробовали способ связи с оставшимся на станции экипажем с помощью азбуки Морзе и постучали по корпусу МКС: их услышали. Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы постучали по поручню на этом отсеке … они потом сказали, что было действительно хорошо слышно", - рассказал Дубров в понедельник на послеполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, останется ли у космонавтов за бортом связь со станцией, если радиосистема перестанет работать.

Космонавт уточнил, что со своими коллегами из США и Европы он предварительно договорился о том, что постучит по герметичному стыковочному переходнику, соединяющему российский и американский сегменты Международной космической станции. Специальных протоколов на случай потери связи, по его словам, нет.