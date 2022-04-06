Погода
$ 89.87 - 91.75
€ 92.37 - 94.37

"Идите и смотрите, что у него в голове!"

282  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Мама, ты что, хочешь, чтобы он дома умер?! - кричал шестнадцатилетний Женька, тормоша брата, у которого шла пена изо рта. - Срочно звони в "скорую"!

В этот раз Никиту Черненка довезли до реанимации. Получится ли в следующий - большой вопрос. У парня инсулинозависимый диабет с детства. Сейчас даже на препаратах уровень сахара в крови держится около тридцати единиц при норме не выше шести. Медики говорят, что в любой момент может наступить уриновая кома.

- Когда Никите восемнадцать исполнилось, его перевели на инсулин, который государство закупает для взрослых. Он ему сразу не пошел, но покупать более качественные лекарства мы не можем - Никите нужно кучу таких, которые государство не выделяет бесплатно. У него за два последних года разрушается печень, болит поджелудочная железа, а с зубами что стало, даже не передать - половину удалили, оставшиеся гниют и разрушаются на глазах. Но самое страшное, что у него начались судороги! В реанимации его несколько раз трясло, пена шла изо рта. Врачи сказали, что диабет мог вызвать необратимые процессы в головном мозге - такое случается. Нужно срочно делать магнитно–резонансную томографию и электроэнцефалограмму. На это нужно минимум семь тысяч сомов. Сейчас сын находится в отделении неврологии, врачи ждут заключения МРТ и ЭЭГ, чтобы начать лечение. А у меня нет денег даже на дорогу до Бишкека, не то что на дорогие обследования, - плачет в трубку Инна Душина.

Постоянные читатели "Вечерки" помнят эту женщину - ее выгнали из больницы на второй день после операции, с трубками в животе. Послали искать деньги - потребовали тогда семь тысяч сомов за удаление желчного пузыря. Инна, теряя сознание от боли, позвонила журналистам "Вечерки", мы подняли на ноги весь Минздрав. И только после этого Душину вновь госпитализировали и долечили - совершенно бесплатно! Но осложнения после операции остались, Инна не может пока выполнять тяжелую работу.

- Конечно, я ищу подработку. Кому–то побелю, где-то приберусь. Но выйти на постоянное место работы не могу не только потому, что здоровье не позволяет. У меня же дочка маленькая да и Никиту сейчас не оставить. Он в последнее время так ослаб, едва с кровати встает, чтобы до туалета дойти. Еле–еле двигается. А теперь еще и приступы. Он падает, головой ударяется… Позавчера в туалет пошел и снова потерял сознание, пена пошла. Врачи говорят: идите на МРТ, смотрите, что у него в голове! Хотя знают, что у нас нет на это денег. Никита же у них в больнице частый гость. И всегда лечат его только тем, что выделяется бесплатно, - признается Инна.

Собрать Никите деньги нужно срочно - около десяти тысяч сомов на полное обследование и анализы. Но, главное, что потом нужно сразу начать лечение противосудрожными и нейролептическими препаратами. И это не считая основного лечения от сахарного диабета. Денег у Душиной нет. Она вдова, в семье работает только средний сын Женька вместо того, чтобы учиться.

Помочь просто:

перечислить деньги на ЭЛСОМ Инны Душиной: 0559044967;

передать ей помощь лично, связавшись по телефону: 0(559) 044–967;

перевести на карту ЭЛКАРТ: 9417 0399 4816 0292.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416484
Теги:
операция, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  