"Идите и смотрите, что у него в голове!"

- Мама, ты что, хочешь, чтобы он дома умер?! - кричал шестнадцатилетний Женька, тормоша брата, у которого шла пена изо рта. - Срочно звони в "скорую"!

В этот раз Никиту Черненка довезли до реанимации. Получится ли в следующий - большой вопрос. У парня инсулинозависимый диабет с детства. Сейчас даже на препаратах уровень сахара в крови держится около тридцати единиц при норме не выше шести. Медики говорят, что в любой момент может наступить уриновая кома.

- Когда Никите восемнадцать исполнилось, его перевели на инсулин, который государство закупает для взрослых. Он ему сразу не пошел, но покупать более качественные лекарства мы не можем - Никите нужно кучу таких, которые государство не выделяет бесплатно. У него за два последних года разрушается печень, болит поджелудочная железа, а с зубами что стало, даже не передать - половину удалили, оставшиеся гниют и разрушаются на глазах. Но самое страшное, что у него начались судороги! В реанимации его несколько раз трясло, пена шла изо рта. Врачи сказали, что диабет мог вызвать необратимые процессы в головном мозге - такое случается. Нужно срочно делать магнитно–резонансную томографию и электроэнцефалограмму. На это нужно минимум семь тысяч сомов. Сейчас сын находится в отделении неврологии, врачи ждут заключения МРТ и ЭЭГ, чтобы начать лечение. А у меня нет денег даже на дорогу до Бишкека, не то что на дорогие обследования, - плачет в трубку Инна Душина.

Постоянные читатели "Вечерки" помнят эту женщину - ее выгнали из больницы на второй день после операции, с трубками в животе. Послали искать деньги - потребовали тогда семь тысяч сомов за удаление желчного пузыря. Инна, теряя сознание от боли, позвонила журналистам "Вечерки", мы подняли на ноги весь Минздрав. И только после этого Душину вновь госпитализировали и долечили - совершенно бесплатно! Но осложнения после операции остались, Инна не может пока выполнять тяжелую работу.

- Конечно, я ищу подработку. Кому–то побелю, где-то приберусь. Но выйти на постоянное место работы не могу не только потому, что здоровье не позволяет. У меня же дочка маленькая да и Никиту сейчас не оставить. Он в последнее время так ослаб, едва с кровати встает, чтобы до туалета дойти. Еле–еле двигается. А теперь еще и приступы. Он падает, головой ударяется… Позавчера в туалет пошел и снова потерял сознание, пена пошла. Врачи говорят: идите на МРТ, смотрите, что у него в голове! Хотя знают, что у нас нет на это денег. Никита же у них в больнице частый гость. И всегда лечат его только тем, что выделяется бесплатно, - признается Инна.

Собрать Никите деньги нужно срочно - около десяти тысяч сомов на полное обследование и анализы. Но, главное, что потом нужно сразу начать лечение противосудрожными и нейролептическими препаратами. И это не считая основного лечения от сахарного диабета. Денег у Душиной нет. Она вдова, в семье работает только средний сын Женька вместо того, чтобы учиться.

Помочь просто:

перечислить деньги на ЭЛСОМ Инны Душиной: 0559044967;

передать ей помощь лично, связавшись по телефону: 0(559) 044–967;

перевести на карту ЭЛКАРТ: 9417 0399 4816 0292.