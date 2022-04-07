Продолжается сбор на жизнь без боли

Никита Рыжов лежит на больничной кровати, его сестра Вера снимает видео для отчета. Объектив телефона скользит по кровавым бинтам на ногах, по плечам, на которых кожа запеклась и съежилась. Вера показывает затылок Никиты - там бордово–малиновое пятно с прилипшими по краям волосами. Камера останавливается на измученном лице парня: "Спасибо", - еле слышно шепчет он. Обожженному пламенем Никите мы с вами собрали на экстренное лечение всю сумму!

На прошлой неделе ему сделали пересадку кожи - процедура крайне болезненная, но состояние после нее резко улучшается, поскольку потери плазмы через раны сокращаются. Соответственно уменьшились почти на тысячу сомов ежедневные расходы на медикаменты, теперь не нужно каждый день переливать препараты крови.

Врачи надеются, что кризис миновал. Никита - сильный парень, у него крепкое здоровье. Только на это и приходится уповать во время третьего ожогового периода, когда из–за хронической интоксикации и истощения начинают выключатся внутренние органы.

Сбор на экстренную помощь Никите закрыт, но он будет в больнице еще долго, деньги по–прежнему нужны. Вы можете передать их лично, связавшись с сестрой Верой по телефону:

0 (501) 120–320 или со снохой Вероникой: 0 (553) 170–995. Они же будут отправлять отчет жертвователям.

...А у нас к каждому из вас просьба: не пройдите мимо беды другой героини нашей рубрики - Валентины Федоровны Константиновой, которая теперь не может ходить. У пенсионерки - коксартроз обоих тазобедренных суставов, один уже полностью раскрошился. Нужна срочная операция, но на нее не собрано даже половины нужной суммы!

Болезнь стремительно прогрессирует, сбор же средств - иногда падают в "копилку жизни" песчинки. Редко. Мало. За два месяца в копилке Валентины Федоровны только сто двадцать тысяч. А на один эндопротез необходимо двести тридцать тысяч сомов. Их нужно два. Пенсия у Константиновой 6 тысяч 500 сомов. Пожалуйста, помогите ей! Просто на минутку прикоснитесь сердцем к этой страдающей женщине, запертой в своем одиночестве и капкане боли. Кроме нас, ей помочь некому. Увы, это не литературная гипербола, а кривая реальной, не книжной судьбы. Мы с вами можем ее выпрямить.

Помочь просто:

пополните электронный кошелек ЭЛСОМ: 0550150688 или Мbank:. 996 995 995 175, Balancekg: 996 779 150 688;

сделайте перевод на карты: Visa: 4177 4901 5639 5156, Элкарт: 9417 1385 3982 1898 или перевод по реквизитам на счет карты VISA банка Кыргызстана: БИК:103001 номер счста 1030 1202 3511 4187, имя получателя: Портнова Ирина (племянница);

также можно передать помощь лично, связавшись с Ириной по телефону или WhatsApp 0 (995) 995–175 или с самой Валентиной Федоровной по номеру: 0 (551) 513–516.