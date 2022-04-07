В Джалал-Абаде отметили 12-ю годовщину Апрельской народной революции

Памятное мероприятие, посвященное 12-й годовщине Апрельской народной революции 7 апреля, состоялось, 6 апреля, на площади Эркиндик в Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Джалал-Абада.

По ее данным, в мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области Эркин Маматаев, мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков, председатель совета старейшин Дуйшон Мамасалиев, руководители предприятий, родственники жертв Апрельской революции и жители города.

На мероприятии мэр Эрнисбек Ормоков выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что события 7 апреля 2010 года стали историческим событием для благополучия народа и будущего страны, погибшие герои навсегда останутся в памяти. В завершение мероприятия был прочитан коран в память о жертвах апрельских событий.