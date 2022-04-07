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В Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов

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- Дарья Таирова
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В Чуйской области 4 апреля обнаружен схрон оружия и боеприпасов, об этом сообащет пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что тайник обнаружили сотрудники ГКНБ при обходе совместно с военнослужащими Чуйского пограничного отряда госграницы.

В тайнике обнаружены охотничий обрез, газо-травматический пистолет, свето-шумовая граната, а также боеприпасы калибра 7,62 для автомата и пистолета, охотничьи патроны 16 калибра, порохом, дробь, а также 2 Сим-карты казахского оператора "Beeline".

По предварительным данным обнаруженное оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами для совершения преступлений. Устанавливается происхождение оружия и лица, организовавшие схрон.


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URL: https://www.vb.kg/416545
Теги:
ГКНБ, оружие, Чуйская область
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