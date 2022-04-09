Флагману - 65! Интервью с руководителем детского театра "Таберик"

9 апреля 2022 года свой юбилей отмечает Детский музыкальный театр "Таберик".

65 лет - срок немалый для детского коллектива, прошедшего вместе со страной все бури, потрясения и изменения. За эти годы даже многие взрослые коллективы, не выдержав испытаний, прекращали свое существование, распадались и были позабыты, но только не "Таберик"! Он выжил под руководством Светличной Галины Владимировны. Сотни детей благодаря ее энтузиазму и профессионализму во все времена продолжали ходить в хореографические кружки, постигать науку танца.

Сегодня Детским музыкальным театром "Таберик" вот уже 25 лет руководит Аракельян Ольга Владимировна, которая начинала когда-то методистом в детском учреждении, а потом переняла эстафету от Галины Светличной.

Ольга Владимировна, ваш ансамбль является флагманом детского хореографического творчества в нашей стране. Можно немного истории ансамбля?

- Да, многих удивляет эта дата – 65 лет ансамблю, но таким единым коллективом Таберик стал не сразу. Он вышел из советского времени, когда почти единственным центром детского творчества в столице был Дворец Пионеров имени Кычана Жакыпова. В нем успешно работал детский хор, несколько хореографических кружков и оркестр.

В апреле 1957 года было решено объединить все эти кружки и хор. Этот хор, который был знаменит на весь Советский Союз и им 35 лет руководила Бедарева Евгения Петровна. Я в то время и не помышляла о руководстве ансамблем, была методистом Дворца пионеров. Все, что связано с ансамблем для меня было чем-то сказочно-нереальным. Тем более были сумасшедшие 90-е годы, когда разваливалась огромная страна, прекращали свою деятельность предприятия, люди были в растерянности, не зная как быть и как жить дальше. И посреди этого хаоса продолжал работать довольно успешно "Таберик". Они организовывали концерты, ездили по республике, принимая детей и выпуская закончивших обучение. Его выпускники разлетались по всему миру, многие продолжили хореографическую деятельность в других странах.

25 лет назад вы приняли на себя огромный коллектив со всеми его проблемами и успехами. Где проходили занятия студий?

- Да, в этом плане конечно тоже приходилось очень много работать. Своей сцены или зала у "Таберика" не было. Снимали помещения в школах, на спортивных площадках, даже в цирке, да повсюду, где были хоть какие-то условия для репетиций. Работа не прекращалась ни на день. Наши многие выпускники заканчивали престижные вузы в России и сейчас возвращаются к нам.

Сейчас времена изменились. И я знаю, что слава "Таберика" шагнула далеко за пределы Кыргызстана…

Сейчас в "Таберике" тридцать педагогов, концертмейстеров, хормейстеров.

своя студия звукозаписи и своя костюмерная. Коллектив работает как единый организм, люди болеют своим делом, работают с творческим подходом. Это и есть залог нашего успешного существования.

Когда открылись границы и ансамбль получил возможность выезжать не только в ближнее, но и в дальнее зарубежье, мы словно глотнули свежего воздуха. Мы принимали участие в самых различных престижных фестивалях и конкурсах, побывали в Европе, Америке, Турции и в арабских

странах. Такие гастроли длились по 40 дней, и мы были всегда желанными гостями. У нас множество дипломов, ценных подарков за участие. Но фестивали бывают разные. Бывают конкурсные, а бывают по обмену творчеством. Я, честно говоря, больше люблю последние. Они наиболее плодотворные. Дети имеют возможность познакомиться между собой, увидеть и постичь культуру и традиции других народов. В конкурсных фестивалях я не завидую команде международного жюри. Как можно сравнивать и решать кто лучше, если перед тобой проходят участники 40 стран - абсолютно разные школы танца, национальные традиции, менталитет. Например, японские медленные философские танцы как можно сопоставить с зажигательными танцами кавказских народов?

Сколько детей у вас занимается одновременно, и как вы набираете будущих участников ансамбля?

- Мы принимаем всех детей. И потом уже в ходе обучения определяется будущий состав "Таберика". Конечно, дети приходят разные по способностям, желанию учиться. Есть такие, кто сразу становится незаменимым, есть те, кто долго не может определиться. Но мы стараемся всем привить любовь к музыке, пению, танцу. Единственное строгое условие – дисциплина. Если ребенок прогуливает, неохотно посещает занятия, мы с ним расстаемся. Но если старается, даже через трудности со здоровьем или отсутствием талантов – добро пожаловать.

У нас сейчас занимается около 500 детей, на выпуск готовим 35 человек. Мы берем на обучение детей с четырех лет. И эти занятия положительно сказываются на общем развитии ребенка. Еще до школы он начинает осознавать себя членом коллектива, у него появляется чувство ответственности. Он более самостоятелен, коммуникабелен. Это во многом помогает адаптироваться в школьном коллективе. Мы работаем с детьми по специальной программе, разработанной еще в СССР. Там все расписано по физиологии ребенка – когда и какие упражнения он должен осваивать.

Репертуар ансамбля постоянно обновляется. Всегда слышим только восторженные отзывы о выступлениях и гастролях. Как удается этого достичь?

- В год мы готовим минимум по два спектакля - новогодний и для елки мэра города. И каждый раз это абсолютно новые спектакли, с новыми костюмами, новыми номерами. Мэрия столицы и акимиат Октябрьского района нам всегда хорошо помогают в решении наших проблем, за что им огромное спасибо. Мы участвуем во всех мероприятиях города Бишкек. Это выступления на сценах театров, на стадионе и на площадях. Во время пандемии, когда целые коллективы были просто в шоковом состоянии, рушились репертуары, отменялись гастроли,

неслись огромные убытки, мы не отказались от своей деятельности и "шепотом" поставили спектакль " За жизнь". Мы не проталкивали в нем повторяющиеся рекомендации типа "мойте руки, носите маски". Это был настоящий, построенный на современной хореографии, с вплетением видеосюжетов, "молчаливый" спектакль.. Известный журналист Александр Кацев был восхищен и сказал, что это "Новое направление в журналистике". И мы дали один благотворительный спектакль для студентов-журналистов.

Сейчас готовимся к юбилею. Многие гости – бывшие участники "Таберика" приедут из разных стран. Кто-то будет просто зрителем, а кто-то и сам захочет принять участие в концерте. На сцене будет примерно 300 человек.

Где будет проходить юбилейное представление?

- 65-летие будет проходить в Кыргызской Государственной Филармонии им. Токтогула Сатылганова, но я хотела бы рассказать вот о чем. То есть хочу поделиться большой радостью – теперь у нас есть свое помещение, своя сцена. Благодаря тогдашней администрации Октябрьского района в лице Олега Владимировича Попикова и Татьяны Анатольевны Кузнецовой и мэрии Бишкека, у нас есть теперь свой зал. За это им еще раз огромное спасибо от нас всех! Мы получили в свое пользование пристройку и благодаря также акимиату сделали там прекрасный ремонт и сами полностью его оборудовали. Там есть звук, свет, сцена именно под наши запросы. К нам приезжал детский ансамбль "Домисолька" . Они были в восторге от нашего зала, с удовольствием проводили в нем свои выступления, обмен опытом, встречи.

После юбилейных торжеств начнем подготовку к празднику Победы –9 Мая и выпускным вечерам в школах.

Ваш ансамбль успешен, вы занимали десятки раз призовые места и получали самые высокие награды на всевозможных международных конкурсах. Слава о Таберике распространилась далеко за рубеж. Кажется, о большем уже нечего и мечтать. Но как жить без мечты и она у вас, конечно, же есть?

- Конечно есть и немалая. Моя мечта, и этому уже пришло время, – это детский музыкальный театр в столице. Думаю, наша прекрасная страна, наши талантливые дети этого заслуживают. Вот сейчас все наши службы располагаются в разных помещениях. Чтоб ребенку выступить где-то, он должен приехать в Таберик, в здание бывшего детского сада. Потом через дорогу перебраться в костюмерную, взять костюм и ехать с ним к месту выступления. Потом привезти этот костюм обратно. Что такое ребенок и дорога – вы знаете. И спасибо Всевышнему, что еще никто не пострадал в ДТП или как-то еще. Поэтому стоит задуматься о том, чтобы создать такой театр, где был бы и прекрасный зрительный зал, и все остальные службы. И дети могли

спокойно заниматься, не подвергаясь опасности.

Вам как никому другому известны и понятны радости и горести такого огромного живого организма как детский ансамбль. Что хотели бы пожелать в дни празднования его юбилея своим подопечным?

- Все преодолимо, если над нами мирное небо. Но наша жизнь, наш мир меняется каждую минуту. Поэтому хочу всем пожелать, чтоб в любых обстоятельствах мы оставались людьми с веселыми добрыми глазами, могли держать флаг нашей родины с достоинством.