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Запуск миссии "Луна-25" с космодрома Восточный состоится 22 августа

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- Анастасия Карелина
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Запуск миссии "Луна-25" с космодрома Восточный запланирован на 22 августа. Это будет первая за 46 лет российская миссия к Луне. Об этом сообщает РИА Новости.

Эту новость на пресс-конференции в Москве озвучил заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин.

Ранее планировалось, что создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция "Луна-25" отправится к естественном спутнику Земли в июле. Но в силу ряда обстоятельств полет было решено перенести на конец лета.

Главная задача миссии – отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.

"18 июля мы выезжаем на космодром Восточный, и 22 августа полетим на Луну", - пояснил Александр Митькин.

Следующая миссия "Луна-26" намечена на 2024 год. Ее задача – картографирование. "Луна-27" должна состояться в 2025-м для исследования грунта. "Луна-28" отправится для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов уже в 2027-2028 годах.


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URL: https://www.vb.kg/416688
Теги:
в мире, Луна, космос
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