В Кеминском районе задержана женщина по подозрению в краже из магазина

7 апреля 2022 года в органы внутренних дел Кеминского района с заявлением обратилась Ш.С., 1969 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестной женщины, которая 7 апреля примерно в 12 часов тайно похитила товар в виде одежды в ее магазине, расположенном в городе Кемине.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержана и доставлена в следственную службу К.Э., 1969 года рождения.

Досудебное производство продолжается.