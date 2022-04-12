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В Кеминском районе задержана женщина по подозрению в краже из магазина

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- Айжан Мамбеталиева
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7 апреля 2022 года в органы внутренних дел Кеминского района с заявлением обратилась Ш.С., 1969 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестной женщины, которая 7 апреля примерно в 12 часов тайно похитила товар в виде одежды в ее магазине, расположенном в городе Кемине.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержана и доставлена в следственную службу К.Э., 1969 года рождения.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416689
Теги:
ГУВД, Кеминский район, Чуйская область
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