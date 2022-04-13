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В Кыргызстане всех владельцев автомобилей обяжут ставить видеорегистраторы

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане глава кабмина поручил МВД разработать законопроект об оснащении автомобилей видеорегистраторами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил министру внутренних дел Улану Ниязбекову подготовить законопроект об обязательном оснащении автомобилей, зарегистрированных на территории республики, видеорегистраторами.

Оснащение автомобилей видеорегистраторами будет способствовать усилению дисциплины среди участников дорожного движения, позволит укрепить общественную безопасность, ведь количество видеокамер увеличится на количество автомашин, соответственно, и гораздо больше правонарушений фиксировалось бы видеокамерами. Также записи с видеорегистраторов станут важным инструментом в спорных ситуациях при разборе дорожно-транспортных происшествий.

Эту норму предлагается внедрить в 2025 году, что позволит автовладельцам к указанному периоду спланировать свой бюджет для приобретения видеорегистратора.


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URL: https://www.vb.kg/416753
Теги:
ДТП, видеонаблюдение, автомобили, кабмин
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