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Китай запустит в космос телескопы для поиска двойников Земли

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- Айжан Мамбеталиева
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КНР запустит на орбиту станцию с телескопами для поиска экзопланет, похожих на Землю. Об этом сообщает журнале Nature.

Отмечается, что план этого проекта в деталях будет обнародован китайскими учеными в течение месяца.

Целью является изучение Вселенной за пределами Солнечной системы. для этого Китай хочет до 2026 года запустить орбитальный аппарат Earth 2.0. Главная миссия - найти такую планету, размеры которой, а также гравитация, количество воды и температура будут аналогичными параметрам Земли. Издание сообщает, что спонсором проекта выступит Китайская академия наук. Отмечается, что сейчас ученые заканчивают проектировать в рамках раннего этапа.

На Earth 2.0 установят семь телескопов. Шесть из них будут направлены в район созвездий Лебедя и Лиры, в тот же сектор, который изучал телескоп NASA Kepler.

Седьмым будет телескоп, благодаря которому можно будет искать планеты-сироты, которые не вращаются вокруг Солнца.

Астрономы КНР желают найти как минимум 12 двойников Земли.


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URL: https://www.vb.kg/416812
Теги:
Китай, наука, космонавтика, в мире, космос
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