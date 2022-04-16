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Полкило золота контрабандой пытались вывезти из КР узбекистанцы

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане 14 апреля 2022 года сотрудниками ГКНБ совместно с сотрудниками службы досмотра ОФ ОАО "МАМ", инспекторами МПТП "Аэропорт-Ош" в процессе контрразведывательных мероприятий по выявлению и пресечению ввоза и вывоза драгоценных металлов контрабандным путем в зале вылета ОФ ОАО "МАМ" была пресечена попытка провоза желтого металла в виде цепочек.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 14 апреля в зале вылета ОФ ОАО "МАМ" при прохождении таможенного контроля у граждан Республики Узбекистан Д.С.У., А.Б.М., А.Ч.А. и Ш.М.К. вылетавших рейсом по направлению Ош-Стамбул, были обнаружены изделия из желтого металла кустарного производства. Данные цепочки кустарного производства, изготовленные предположительно из золота, примерный вес составил 0,540 граммов.

Необходимо отметить, что отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в перечень товаров, при осмотре экспорте или импорте которых установлены количественные ограничения согласно пункта 2.1. "соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском".

В настоящее время проводится расследование, по итогам которого будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/416901
Теги:
ГКНБ, золото, контрабанда
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