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Ирландцам посоветовали реже тормозить для экономии бензина

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- Дарья Таирова
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Ирландский новостной портал AA опубликовал советы по снижению расхода топлива для автомобилистов. Об этом сообщает lenta.ru.

Материал предлагает ирландским водителям реже тормозить, чтобы сэкономить бензин, не включать кондиционер, вынуть из машины все тяжелые предметы, а также плавно разгоняться.

"Приучите себя продумывать дорогу чуть наперед. Так вы минимизируете резкие торможения, а в некоторых случаях сможете отказаться от тормоза вообще - к примеру, маневрируя между полосами, или медленно подъезжая к перекрестку", - следует из публикации.


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URL: https://www.vb.kg/416921
Теги:
бензин
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