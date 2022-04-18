Посол КР провела встречу с президентом пожарного института Республики Корея

Посол Кыргызстана в Республике Корея Аида Исмаилова посетила Корейский пожарный институт и встретилась с президентом Ким Ильсо.
В ходе встречи Аида Исмаилова отметила важность налаживания сотрудничества между странами в области противопожарной безопасности, в частности, предложила обмен опытом по совершенствованию системы пожарной безопасности и разработке методик по эксплуатации передового противопожарного оборудования.
Также стороны обсудили возможность создания кыргызско-корейского учебно-тренировочного пожарного полигона, предназначенного для подготовки пожарных к действиям по ликвидации очагов пожара.
По итогам встречи была достигнута договоренность о приглашении сотрудников пожарной службы КР для проведения совместных обучений в Южной Корее, а также участие в 2022 году представителей МЧС КР на ЭКСПО по противопожарной безопасности, который состоится в Республике Корея.
Кроме того, состоялось ознакомление с институтом, в ходе которого посол приняла участие в тестировании новой противопожарной техники.