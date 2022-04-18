Кому лучше отказаться от бананов в питании

Нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер раскрыла неожиданный вред для здоровья от бананов. По ее словам, употребление фрукта может ухудшить самочувствие людей, у которых имеются проблемы с почками, сообщает "Медик Форум".

Отмечается, что для тех, кто не имеет хронических нарушений, бананы являются весьма полезным для организма продуктом для перекуса, однако у людей с больными почками могут ухудшиться проблемы со здоровьем, особенно если употреблять их в большом количестве, в связи с чем она посоветовала им воздержаться от этого.

"Чрезмерное употребление бананов может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями почек. Все дело в огромном количестве калия, который содержат эти фрукты", - рассказала специалист.

Она отметила, что главной функцией почек является контроль уровня калия в крови. В случае, если почки ослаблены, употребление в пищу богатых калием продуктов питания могут привести к перегрузке органа, тем самым усугубив проблему. Говоря о продуктах с высоким содержанием калия, она также назвала апельсины, призвав в том числе отказаться от них при имеющихся проблемах с почками.