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И очень нужны подгузники любых размеров

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- Надежда Хохлова
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Объявляем самый нужный сбор года - одноразовых подгузников для детей с инвалидностью и малышей из многодетных семей. Их нужно много, любых размеров и марок.

-Как нет? Совсем? Может, хоть один найдется - сейчас надеть? У меня дочка в мокрой марле лежит. Не верите? - Айгуль начинает разворачивать кроху в холле православного дома милосердия, где получает продукты и средства гигиены. Но в тот момент действительно не было ни единого подгузника. Женщина завернула ребенка и постаралась, чтобы остальные не увидели ее слезы. Семеро ребятишек стояли рядом - мал мала меньше. Сырагуль Осмонова - брошенная жена. Ей кормить малышню нечем, не то что покупать подгузники. Таких семей под опекой у сестричества около ста. Еще месяц назад здесь самостоятельно справлялись с покупкой средств гигиены для подопечных. Но потом скакнул доллар, за ним подпрыгнули все цены. Денег стало хватать только на продуктовую помощь. Новость о том, что подгузников больше не будет, стала для подопечных шоком. Они живут в реальности, где пачка памперсов стоит на вершине материальных ценностей. Потому что без них жить в разы тяжелее.

- Может, у вас хоть кусок мыла есть - подгузники стирать и марлю? Я ведь полные памперсы разрезаю, выбрасываю наполнитель, мою их и сушу. Потом туда тряпочку стелю. Один памперс можно раз десять постирать, пока липучки не перестанут клеиться. Это удобно - даже если тряпочка мокрая, одежда ребенка остается сухой, - с гордостью за свое "изобретение" рассказывает Сырагуль.

Так поступают многие подопечные дома милосердия. Пачку подгузников умудряются растянуть на месяц, выбрасывают памперс только в крайнем случае. Но такой "лайфхак" бесполезен для детей с тяжелой инвалидностью. В подгузниках они находятся всегда, и для многих критически важно, чтобы они были сухими. Мокрый памперс - прямой путь к пиелонефриту, которым и так страдают практически все лежачие.

- Из–за родовой травмы дочка плохо чувствует тело ниже поясницы. Холод тоже не ощущает. Видимо, подгузник намок, а она не почувствовала, вот и простудилась снова. Сейчас на уколах. В школу ее не вожу пока. Так надеялась, что подгузники сегодня получу. Вчера была на базаре, посмотрела: упаковка "Сени N 1" уже почти 1700 сомов стоит. Денег не хватило... - рассказывает мама Нади с врожденным вывихом тазобедренных суставов. Семья стоит у нас на учете, получает продукты и памперсы. Купить самостоятельно средства гигиены Анастасия Котова не может - пенсии по инвалидности едва хватает на лекарства и постоянную реабилитацию, без которой состояние ребенка стремительно ухудшается.

Гульнара Мохмудова также не представляет, где найти деньги на подгузники. Они нужны ее сыну всегда - у малыша спинальная грыжа, в которую была вовлечена часть мочеполовой системы. Опухоль удалили, но теперь у ребенка самопроизвольно опорожняется мочевой пузырь. Операцию ему сделают только после пяти лет, а пока мальчик должен находиться в памперсах постоянно, и менять их нужно каждые два часа.

- Здрасьте! Это я "ноль семь, ноль семь", - в зале приема объявлений появляется коренастая пенсионерка в рыжем пальто. Улыбается и первым делом интересуется, есть ли подгузники для ее внука? Таджикан–эже - героическая бабушка, которая добывает, где может, продукты и лекарства для своего тяжеобольного внука и его младших братьев–сестренок. Сестры милосердия называют ее между собой "агентом ноль семь, ноль семь" - так она начинает диктовать свой номер телефона.

У ее внука тяжелая форма ДЦП, эпилепсия и проблемы с дыханием. В подгузниках он находится круглые сутки. Причем менять их нужно регулярно - иначе протекут и придется переодевать мальчика полностью. А это экзекуция для ребенка, у которого руки и ноги в постоянной спастике.

- Я Мухаммеду руку разгибаю, он кричит от боли, а я от жалости к нему плачу. Но что делать, нужно, чтобы он сухой был, а то сразу простынет. У нас же холодно. Когда его зимой переодеваю, дочка стоит с феном, чтобы не замерз, - рассказывает Таджикан–эже.

У них дома действительно очень холодно, потому что зал - крытая, но не утепленная часть двора. Зимой семья спит в крохотной комнате, которую отапливают обогревателем. Детские вещи в этом доме стирают без порошка - его просто нет.

- Хорошо, хоть машинку добрые люди подарили. Работает - во! - пенсионерка показывает большой палец и улыбается. Она всегда такая - приветливая, благодарная, бойкая, с неизменной улыбкой. Это ее спасательный круг в шторме безнадеги, безденежья и голода. Дочь ее работает уборщицей, отец детей ушел из семьи - устал от проблем, которые доставляет вечно болеющий старший сын. А Мухаммед лежит на обшарпанном диване и улыбается - у него такая же улыбка, как у бабушки. И глаза - добрые и чистые.

У Татьяны Мельковой дома личный ад. Полупарализованная, сошедшая с ума мама нуждается в постоянном пригляде. Она рвет зубами простыни, действующей рукой достает из подгузника содержимое и размазывает вокруг себя или бросает на стену. Кусается, ругается, проклинет свою измученную дочь. Это продолжается уже пять лет.

- Сил никаких нет! Думала, сиделку нанять, но на что? Мама - инвалид, я - инвалид, у нас две пенсии в сумме меньше десяти тысяч сомов. Сейчас подработку нашла, полы мою. Привязываю маму к кровати, когда ухожу. Иначе никак, - объясняет Татьяна Ивановна. Для нее памперсы - великая ценность. За ними она готова ехать хоть на край города. Но сейчас их нет.

- Ежемесячно мы покупали подгузники для подопечных на сто тысяч сомов. Сейчас не можем этого делать, все деньги уходят на приобретение базовых продуктов. К сожалению, настал момент, когда вынуждены выбирать между едой и средствами гигиены. Но восемьдесят процентов тех, кто у нас "на подгузниках", - люди и дети с инвалидностью. Жизнь их семей - тяжелый, ежедневный труд. Подгузники для них не роскошь, а способ хоть немного облегчить жизнь, - объясняет руководитель дома милосердия Елена Иванова.

Помочь просто:

можно принести подгузники в дом милосердия. Находится он по адресу: проспект Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо (на территории Свято– Воскресенского кафедрального собора);

если не можете приехать, можно отправить помощь на такси, предварительно оплатив дорогу. Перед отправкой, пожалуйста, позвоните по телефону: 0 (555) 923–565 или 0 (550) 824–814;

перевести деньги на приобретение подгузников на ЭЛСОМ 0550824814. Через терминал можно перевести на кошелек, если же вы пользуетесь мобильным приложением, то перевод делается через меню "покупки". Код агента - 12129. На экране должна появиться надпись miloserdie.kg.

Подопечным дома милосердия нужны:

подгузники для взрослых Seni 1,2,3,4–го размеров (принимают и открытые пачки). Самые ходовые - "двоечки";

детские подгузники "Хаггис" преимущественно 3,4,5–го размеров. Подгузники–трусики покупать не стоит, их очень сложно надеть на парализованных людей.


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URL: https://www.vb.kg/416977
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