Сроки действия российских водительских удостоверений продлены на три года

Сроки действия российских водительских удостоверений автоматически продлены на три года. Соответствующая информация размещена на сайте посольства России в Кыргызстане.

"Правительством Российской Федерации принято постановление (№ 626 от 9 апреля 2022 года), согласно которому сроки действия российских национальных водительских удостоверений будут автоматически продлены на три года.

В связи с этим для владельцев водительских удостоверений российского образца, сроки действия которых истекают или уже истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 год, нет необходимости в их замене в течение трех лет."

Делается это для минимизации расходов граждан РФ в трудное время".