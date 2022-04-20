КРСУ и РГГУ выпустили книгу "Кыргызстановедение"

Вышел в свет пятый выпуск ежегодного издания "Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований" под названием "Кыргызстановедение".

Выбор проблематики данного выпуска определился важностью изучения истории и современного политического, экономического, социального и культурного развития Кыргызстана для реализации научных и образовательных задач, которые стоят перед сотрудниками Института постсоветских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета.(РГГУ).

Проблематика данного выпуска охватывает широкий круг сюжетов истории и социальной и культурной жизни Кыргызстана. Среди них – сотрудничество российских и кыргызских предпринимателей на протяжении нескольких столетий и в наши дни, конституционно-правовое развитие и гражданское общество в современном Кыргызстане, Кыргызская Республика и международный диалог культур на пространстве Евразии, Кыргызско-Российский Славянский университет и его роль в научной и образовательной жизни современного Кыргызстана, повседневная жизнь кыргызского народа в творчестве Чингиза Айтматова, Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны, международные проекты Ассамблеи народа Казахстана на Иссык-Куле, коллекции по традиционной культуре кыргызов в собрании Петербургской Кунсткамеры, правовые нормы в традиционном кыргызском обществе и др. В издание включен также очерк по истории и культуре Кыргызстана с древнейших времен до настоящего времени. Указанные сюжеты актуальны сегодня и для понимания нынешнего состояния и перспектив дальнейшего развития Кыргызстана, и для анализа настоящего и будущего всех стран постсоветского пространства.

Среди важных направлений этой деятельности в том числе и комплексный научно-образовательный проект Российского государственного гуманитарного университета и Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина.

Среди авторов пятого выпуска – представители КРСУ – профессора Бекбосун Борубашов, Айгуль Бектанова, Анвар Бугазов и Аскар Джакишев, доценты Любовь Скреминская, Темирбек Нурматов и Назира Турсунбаева, старшие преподаватели Саламат Чогулдуров и Насиба Эшмурадова.

Цель серии "Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований" – попытка объективного анализа прошлого и современного развития народов и стран постсоветского региона, с которыми Россию соединяют тесные историко-культурные связи.