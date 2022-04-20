Интервью с директором единственного шелтора на юге Кыргызстана

"Я была одной из передовых учениц ошского интерната, мечтала стать врачом или учителем. Но, увидев, как доктор проводит манипуляцию с гнойной раной, поняла, что не смогу работать медиком. Поступила в женпед (ныне КГУ им. Арабаева) и успешно окончила его. По любви вышла замуж, родились дети. В тот момент я была самой счастливой, тогда мне казалось, что бал жизни будет долгим... Но, увы, у жизни есть свои планы, мне не было и 30, когда муж скоропостижно скончался и я осталась одна с четырьмя детьми на руках. Нужно было быть сильной. Пожалуй, это горькая потеря стала одним из поводов открыть центр для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию",- так начинается история героини нашего материала Дарики Асилбековой, которая одна из первых в Оше открыла кризисный центр "Ак-журок". С момента образования в центр обратилось около 25 тысяч женщин из разных регионов Кыргызстана.

Дети дали мне стимул двигаться вперед

- Когда скончался муж, старшему сыну на тот момент было 7 лет, а младшему - 6 месяцев. Тогда я подверглась большому стрессу. Думаю, мне помогло то, что была образованной, обычно в такие моменты женщины начинают курить, пить и бросают детей на произвол судьбы, а иногда идут на самый крайний шаг - самоубийство. Большую силу мне дали мои дети, ради них нужно было жить, и я не допускала плохих мыслей. Работая в системе образования, повстречала многих девушек, женщин, ставших жертвами домашнего насилия. Я подумала, что нужно оказать помощь хотя бы одной женщине, но их в моей жизни было гораздо больше… "

Первые посетители

- В 2000 году я стала работать в кризисных центрах. В 2002 году открыла свой кризисный центр "Ак-журок". Со дня открытия и до сегодняшнего момента я занимаюсь помощью женщинам, которые нуждаются в ней. Когда мы открыли центр, то он был консультативного характера. Нас было двое: я и моя коллега, являвшаяся соцработником, очень грамотная русскоязычная женщина. Помню нашу первую посетительницу, это была молодая женщина, которую избил муж. Мы провели с ней целый день, нянчились с ее сыном, вместе пообедали, пригласили ее мужа и провели с ним беседу. Через некоторое время они помирились. Хочу отметить, что тогда люди были более покладистыми, прислушивались к мнению других."

Наш коллектив

- У нас небольшой коллектив, который состоит из психолога, двух юристов, двух соцработников и бухгалтера. Те, кто к нам обращается, в первую очередь нуждаются в психологической помощи. Если сравнивать психологию людей в начале 2000-х годов и нынешнего времени, то, конечно, люди сильно ментально изменились. Наши психологи стараются найти к каждому подход, поэтому всегда совершенствуют свои навыки. Они прошли курсы квалификации в Индии, Грузии и не пропускают тематические местные тренинги и семинары. Также мы создаем все условия для саморазвития для юристов и соцработников. В основном последние работают с женщинами, которые находятся в нашем шелторе. Вместе с ними они занимаются арт- и трудовой терапией и помогают им с детьми. Психологи проводят большую работу с женщинами, подростками, детьми. Постравматическая реабилитация занимает долгое время. Недавно общественность была шокирована самоубийством молодого человека, который спрыгнул с крыши многоэтажки. Несколько раз пересматривала видео и хотела понять мотив молодого мужчины. Я с большой долей уверенности предполагаю, что он не хотел совершать тот роковой поступок, он не думал умирать. Парень просто хотел, чтобы ему оказали психологическую помощь, но в тот момент никто не смог предоставить ту поддержку, которую он хотел получить.

Мы никогда не разделяем людей, которые обращаются к нам за помощью, по разным признакам. Центр оказывает помощь всем без исключения. Но в основном наш круг составляют разновозрастные женщины".

Кто обращается в кризисный центр

- У нас есть собственный сайт, Вотсап-номер, о нашей деятельности мы делимся в соцсетях и, конечно же, работает метод сарафанного радио. Мы провели статистику, сколько женщин обратилось к нам со дня существования нашего кризисного центра, и это почти 25 тысяч человек со всех регионов нашей страны. В наш шелтор попадают гражданки, в страхе сбежавшие от своих мужей и ищущие пристанище, те, кто подверглись различным видам насилия, у кого наступила нежелательная беременность, чтобы никто из их близких не узнал про ее положение. Мы проводим беседы с родителями этих девушек, чтобы они приняли малыша."

Семейное насилие привело к грустному финалу

- Одна девушка вышла замуж пятой женой, у них родилось пятеро детей, муж периодически жестоко избивал свою супругу. Однажды в очередной раз жестокого рукоприкладства мужа она сбежала в родительский дом. Тогда пришли разгневанные братья женщины и стали наносить ножевые удары зятю и детям, когда они спали. В результате чего скончались глава семейства и трое детей. В ответ родственника мужа пришли к жене, обвинив ее во всех бедах, убили ее. Выжившие дети уже выросли. Большую ошибку допускает мужчина, который позволяет себе вседозволенность по отношению к своей женщине, и думает, куда же она пойдет?

История современной Золушки

- Это история случилась, когда мы только открыли наш центр, в тот момент стала бурно развиваться трудовая миграция. Жительница села, услышав объявление через радиоузел о работе в Казахстане, оставила троих детей и поехала в соседнюю страну. Спустя некоторое время с ней пропала связь, родственники начали ее искать, муж женился на другой женщине. Она попала в трудовое рабство, ее паспорт отобрал владелец табачной плантации и эксплуатировал ее на своем поле. Женщина жила вместе с другой семьей, с юга, оказавшейся в аналогичной ситуации. Периодически всех женщин дома насиловал хозяин и подвергал их унижениям и издевательствам. В результате чего моя подопечная забеременела, те, кто с ней жил там, помогли ей перепрыгнуть через забор дома. Она бежала ночью в галошах и халате, никто не хотел останавливать машину, когда она голосовала вдоль дороги. Под утро ей удалось остановить грузовой автомобиль с пассажирами. Водитель помог ей пересечь границу, спрятав ее под товаром. Приехав в Ош, она нашла наш кризисный центр и рассказала все, что с ней произошло. Тогда я обратилась в Международную организацию миграции, где оказывали помощь лицам, которые попали в трудовое рабство. МОМ выделил ей временную стипендию в размере 50 долларов. Женщина через год родила сына, когда ему было больше одного года, она решила уехать в Санкт-Петербург. Я спросила у нее, не боится ли она вновь уезжать в неизвестность? На что она ответила, что если не будет работать, то останется голодной. Женщина уехала в Питер, но там у нее дела не шли, далее она поехала в Москву, где устроилась сиделкой у бывшего дипломата. 10 лет она ухаживала за больным, за это время они сильно сблизились, и хозяин дома относился к ней как к родному человеку. Перед смертью все имущество, которые у него было, он оставил этой женщине. Она вернулась на родину богатой и успешной, забрала детей в Москву, которые поступили в престижные российские вузы. У нее в планах открыть кризисный центр, мы часто созваниваемся с ней. Я очень рада и считаю, что этот кейс является одним из успешных.

Шелтор

- Шелтор при нашем кризисном центре был открыт в 2009 году, первой, кого мы взяли, была женщина из Таласа. Ее муж, приехав в Ош, оказался замешан в незаконном деле, и его посадили в СИЗО. Ко мне обратилась правозащитница Азиза Абдурасулова и сказала, что у женщины нет никого в Оше и ей нужно временное жилье.

Часто к нам обращались женщины, которые оставались без ничего, их нужно было где-нибудь разместить, и я стала обращаться в местные органы власти. Через год нашла помещение без ремонта и стала просить выделить средства в мэрии Оша, обладминистрации. Но у них был ограниченный бюджет и не были предусмотрены расходы на развитие неправительственных организаций. Ремонт я произвела за свои кровные, которые я копила годами по чуть-чуть, израсходовала 255 тысяч сомов. Эти деньги дети дарили мне на праздники.

Мне помогла организация ЮНИФЕМ - приобрели необходимые принадлежности для проживания в шелторе. Мы подписали меморандум с Ошской обладминистрацией о бесплатном пользовании помещением под шелтор. Мы были первыми, кто смог организовать убежище для женщин на юге страны. С момента открытия мы приняли 600 кыргызстанок.

Не каждый сможет работать в кризисном центре

- Работать в кризисном центре очень тяжело, только самоотверженные могут трудиться в нашей команде. Соцработники, поработав некоторое время, заявляют, что уже не могут дальше работать морально, потому что все посетительницы приходят только с проблемами. В последнее время я тоже чаще стала болеть, потому что уже не выдерживают нервы. Нам нередко приходится дежурить в ночное время в шелторе. Может, кому-то со стороны наша деятельность кажется легкой, но, поверьте, не каждый выдержит поток человеческих страданий. Иногда мне самой требуется психолог.

Все живые существа имеют свою пару

- Я почти свою сознательную жизнь посвятила помощи другим людям и не жалею, что так сложилась моя судьба. Но, осмысливая прожитое понимаю, что всю жизнь была одна. Славу богу, со мной мои дети, несмотря на все сложности, которые выпали на мою долю, смогла дать им лучшее в жизни. Дети обзавелись своими семьями, у них все сложилось, чему я несказанно рада. Но когда понимаешь, что всю жизнь прожила одна, без своей пары, становится грустно и тоскливо. Поэтому человек должен стараться не быть одиноким. Так устроено природой, что все живые существа должны существовать парами, даже птицы, которых я подкармливаю и за которыми наблюдаю, всегда держатся вместе.

Если ничего не делать и просто ждать светлого дня, то он не наступит

- За 20 лет существования нашего центра многое изменилось: условия жизни, психология людей, но, к большому сожалению, домашнего насилия, не стало меньше, а наоборот. Это происходит, когда человек не управляет своими внутренними эмоциями, увеличилось количество разводов, социальных сирот из-за большого потока внешней трудовой миграции.

Как показывает практика, женщина, попав в трудную жизненную ситуацию, начинает вести себя асоциально. Хочется помочь, но пока человек сам себя не вытащит из своего болота, его трудно наставить на правильный путь

Женщине необходимо быть сильной, находчивой, не стоит ждать от кого-то помощи и светлого дня. Она должна составить план дальнейших действий, не должна бояться. Если послушает свой внутренний голос, то он даст ей верный ответ. Люди могут давать разные советы, но принимать решения она должна только сама.

Планы

- У меня много планов, надеюсь, смогу их осуществить. Последние несколько лет мечтаю открыть частный независимый шелтор. Эту идею смогла реализовать моя бишкекская коллега, руководитель кризисного центра "Сезим" Бюбюсара Рыскулова. Почему это важно, учитывая наш менталитет? Есть женщины, которые стесняется обращаться в соответствующие службы, но если будут открыты независимые шелторы, то они смогут безбоязненно и свободно, под анонимностью получать необходимую помощь.