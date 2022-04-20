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ГЧП в Кыргызстане - альтернатива наращивания государственного долга

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Кыргызстан на протяжении многих лет испытывает "инфраструктурный дефицит". Он выражается в плачевном состоянии дорог, больниц, школ, детских садов, административных зданий и других объектов инфраструктуры. Одним из показателей качества инфраструктуры является глобальный индекс конкурентоспособности стран. Среди 133 стран мира Кыргызстан занимает 112-е место по качеству инфраструктуры в целом. То есть входит в 30 стран мира с наихудшим качеством инфраструктуры. Это в очередной раз показывает потребность страны в обновлении, модернизации и строительстве новых инфраструктурных объектов.

Долгие годы страна при необходимости строительства или ремонта существующей инфраструктуры прибегала к займу денег у международных кредиторов. В результате около 90% всех внешних кредитов Кыргызстана на сегодня - это долги на строительство дорог и энергообъектов. Однако идти по этому пути страна сегодня уже не может. Так, на конец 2021 года государственный долг Кыргызстана сложился в размере $5 млрд 147.22 млн или 60,33% к ВВП.

Высокий уровень государственного долга и рекомендация международных институтов воздержаться от его наращивания привела к поиску новых инструментов для финансирования нового строительства и модернизации существующих социально важных объектов. Таким инструментом для КР стал механизм государственно-частного партнерства.

Что означает ГЧП

Одно из самых простых определений ГЧП - модель долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса для решения общественно значимых задач. Оно предполагает заключение между государством и бизнесом долгосрочного контракта на реконструкцию либо строительство и совместную эксплуатацию государственного имущества. Это очень важный момент, который указывает на то, что при реализации проектов ГЧП все имущество - существующее, обновленное или построенное - остается у государства. Частный партнер, со своей стороны, получает только право пользования государственным имуществом, и только временное, на срок, за который он сможет достичь уровня окупаемости инвестиций.

Такой вариант сотрудничества государства и частного сектора предполагает разделение как рисков, связанных с реализацией проекта, так и прибыли. Однако важным аспектом такого сотрудничества является то, что страна не берет новых кредитов на реализацию проектов в рамках ГЧП, а привлекает в него зарубежные инвестиции.

История развития ГЧП в мире

Интерес к государственно-частному партнерству в мире возник достаточно давно: первая постройка канала по концессионному принципу во Франции датируется 1552 годом. Развитие же такого взаимодействия власти и бизнеса началось в Великобритании в 90-е гг. ХХ века. Он связан с принятием специального закона, который позволял частным инвесторам строить на паях с государством инфраструктурные объекты. В рамках его реализации была образована в 1992 г. "Частная финансовая инициатива" с целью привлечения частных инвестиций для строительства государственных объектов. За прошедшие 30 лет более чем в 100 странах были приняты идентичные законы.

Многие развивающиеся страны, внедрившие практику ГЧП в середине 90-х, сталкивались с проблемой хронической неэффективности, неудовлетворительной политики ценообразования и коррупции в важных инфраструктурных подразделениях. Это означало, что поставщики услуг в этих секторах были финансово несостоятельны и не могли предоставить адекватные услуги своим потребителям, уже не говоря о расширении услуг. Правительства были вынуждены принимать меры финансового оздоровления, т.к. не могли более поддерживать убыточные предприятия. Участие частного сектора в развитии инфраструктуры было способом сократить утечку средств государственного бюджета. Ожидалось, что участие частного сектора приведет к более эффективному предоставлению услуг. С другой стороны, государственные органы намеревались предпринять меры по рационализации методов ценообразования и улучшению доступа компаний к частному капиталу.

История ГЧП в Кыргызстане

Впервые планы по реализации социально значимых проектов посредством механизма государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике появились в 2009 году, тогда же был принят первый закон о государственно-частном партнерстве. Несмотря на то что на него возлагали большие надежды, он не дал ожидаемого результата в связи с многочисленными недоработками и пробелами законодательной базы.

В процессе доработки нормативно-правовой базы принимался во внимание неудачный опыт реализации старого закона, а также учитывались наилучшие международные практики, в результате чего в августе 2021 года была подписана совершенно новая редакция закона о ГЧП в Кыргызской Республике.

Несомненно, новый закон о ГЧП дал положительный результат. На сегодня, в центре ГЧП на разных стадиях реализации находятся 55 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму в размере более чем 1 млрд. долларов США. Только за первый квартал 2022 года было подписано шесть соглашений на реализацию проектов ГЧП в разных отраслях экономики, на общую сумму в 1,3 млрд сомов.

Преимущества механизма ГЧП

ГЧП – это механизм привлечения частных инвесторов к решению общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Уровень вовлечения частного инвестора в каждом проекте индивидуален. Чаще всего инвестор принимает участие в финансировании проекта, а государственный партнер, со своей стороны, предоставляет инвестору объект, земельный участок или другой актив в пользование, в последствии чего инвестор строит или модернизирует объект, получая прибыль от его эксплуатации на время действия соглашения. Длительность такого сотрудничества, согласно последним правкам, может достигать до 49 лет (срок увеличен с 30 лет). Таким образом, инвестор может гарантированно вернуть свои вложения.

В рамках механизма ГЧП, также важным пунктом выступает то, что привлекаются не только финансовые возможности инвестора, но и его управленческий опыт, и международный опыт. Таким образом, улучшается уровень оказываемых государственных услуг.


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URL: https://www.vb.kg/417094
Теги:
Кыргызстан, экономика
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