В Оше прошел рейд по проверке состояния цехов по забою скота

В Ош проведена рейдовая проверка состояния убойных цехов по забою скота. В мероприятиях во главе с вице-мэром города Венерой Рыскуловой приняли участие руководители и специалисты санитарных служб, ветеринарного контроля, МП "Ошгорводоканал", "Ош-"Тазалык", противопожарной и экологической службы, архитектуры.

Основная задача рейда – приведение к соответствию деятельности убойных цехов требованиям законодательства. В ходе рейда также уделялось внимание ветеринарно-санитарному состоянию убойных цехов, убойных площадок, оснащению соответствующим оборудованием, организации площадок предубойного содержания, где животные должны проходить предварительный осмотр.

В некоторых убойных цехах по забою скота выявлен ряд нарушений, руководителям цехов выданы соответствующие предписания.

В Оше в настоящее время функционирует 7 убойных цехов.

Специалистам соответствующих служб даны задания составить заключения по итогам рейда, в соответствии с которыми к нарушителям будут приняты соответствующие меры.