Задержан директор фонда развития Аламудунского района за взятку

Задержан директор фонда развития Аламудунского района Чуйской области А.С. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, он вымогал 35 тысяч долларов США у гражданки КР К.Ж. за решение вопроса о возвращении дела по рассмотрению гражданского дела и принятия нового решения в пользу К.Ж.

А.С.. получил от К.Ж. денежные средства в размере 97,5 тысяч долларов США за решение указанного вопроса.

При этом, А.С., дополнительно вымогает 35 тысяч долларов США ссылаясь на высокопоставленных должностных лиц судебной системы, который со слов А.С., получил ранее переданные денежные средства (97,5 тысяч долларов США). 21 апреля А.С., был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ за вымогательства взятки. Ведется следствие.