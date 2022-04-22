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Задержаны бывшие правоохранители за взятку у иностранного гражданина

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- Назгуль Абдыразакова
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21 апреля были задержаны гражданин иностранного государства Е.Н.И. и гражданин Кыргызской Республики И.М.Н. по ст. 208 ч.3 п.2 ("Вымогательство") УК КР, являющиеся бывшими сотрудниками правоохранительных органов, по факту вымогательства денежных средств в сумме 50 тыс. долларов США у иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанными лицами были организованы контрабандные поставки электронных сигарет из КНР с целью дальнейшего сбыта в КР и странах Евразийского экономического союза. Задержанные водворены в ИВС.

Вместе с этим на территории рынка "Джунхай" была обнаружена и изъята партия электронных сигарет в количестве более 70 тыс. штук на общую сумму более 200 тыс. долларов США, ввезенных в КР без уплаты таможенных платежей.


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URL: https://www.vb.kg/417196
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка
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