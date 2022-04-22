Задержаны бывшие правоохранители за взятку у иностранного гражданина

21 апреля были задержаны гражданин иностранного государства Е.Н.И. и гражданин Кыргызской Республики И.М.Н. по ст. 208 ч.3 п.2 ("Вымогательство") УК КР, являющиеся бывшими сотрудниками правоохранительных органов, по факту вымогательства денежных средств в сумме 50 тыс. долларов США у иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанными лицами были организованы контрабандные поставки электронных сигарет из КНР с целью дальнейшего сбыта в КР и странах Евразийского экономического союза. Задержанные водворены в ИВС.

Вместе с этим на территории рынка "Джунхай" была обнаружена и изъята партия электронных сигарет в количестве более 70 тыс. штук на общую сумму более 200 тыс. долларов США, ввезенных в КР без уплаты таможенных платежей.