При даче взятки задержан бухгалтер отдела образования Сокулукского района

При попытке дачи взятки сотруднику ГКНБ за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности задержана заместитель главного бухгалтера отдела образования Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"М.С.Ш." была задержана 21 апреля в процессе проведенных следственно-оперативных мероприятий. Женщина предприняла попытку дать взятку в сумме 20 тысяч сомов оперработнику ГКНБ в целях прекращения проверки законности проведения государственных закупок отдела образования Сокулукского района.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.