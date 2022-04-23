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При даче взятки задержан бухгалтер отдела образования Сокулукского района

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- Асия Канаева
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При попытке дачи взятки сотруднику ГКНБ за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности задержана заместитель главного бухгалтера отдела образования Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"М.С.Ш." была задержана 21 апреля в процессе проведенных следственно-оперативных мероприятий. Женщина предприняла попытку дать взятку в сумме 20 тысяч сомов оперработнику ГКНБ в целях прекращения проверки законности проведения государственных закупок отдела образования Сокулукского района.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/417214
Теги:
ГКНБ, образование, Сокулукский район, взятка
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