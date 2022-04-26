Кыргызстанцев просят проверить списки погибших солдат в Демянском районе

Кыргызстанцев просят проверить имена своих родных, близких, односельчан в списке убитых и захороненных в братской могиле села Лонна Демянского района Новгородской области, в особенности уроженцев Ошской и Джалал-Абадской областей.

Местная администрация обновляет памятник и просить откорректировать написание фамилий и имен.

"Мы занимались поиском данных по одной судьбе солдата, который числится пропавшим без вести, а в ходе поиска попросили проверить и всех числящихся в поселении земляков из Киргизской ССР. Часто списки на месте вообще никуда не внесены. Глава Лычковского поселения Демянского района Асылбек Нетешев предоставил свои списки для сверки.

Также и представитель "Наша Победа-Биздин Жениш" Виктор Малюженко проверил, значатся ли солдаты из списка главы поселения по Книге Памяти Джалал-Абадской области, и не нашел ни одной фамилии. А они-то значатся убитыми! Мы просим откликнуться родных наших земляков, в особенности обратить внимание уроженцев Ошской и Джалал-Абадской областей. По донесениям, многие погибшие и похороненные именно из этих мест. Например, очень много из Наукатского района. Мы очень просим обратить на это внимание глав айыл окмоту, активистов. Нам надо проверить правильное написание фамилий, уточнить, возможно, человек числился убитым, а попал в плен.

В основном все погибшие там - солдаты 245-й стрелковой дивизии, которая сформирована в первые месяцы войны. И многие солдаты - взрослые мужчины, не юнцы, у них наверняка были семьи, дети.

Очень важно, чтобы кыргызстанцы по цепочке передали информацию и фамилии наших земляков были внесены на памятник в день Победы - обычно в такой день открывают обновленные памятники на братских могилах - после вахт в лесу", - делятся своим мнением поисковики Кыргызстана.

Сам глава администрации Лычковского сельского поселения также просит граждан КР проверить списки солдат на сайтах "ОБД Мемориал" и "Память народа". По его словам, есть несколько населенных пунктов, которые относятся к Лычковскому сельскому поселению - Кипино, Лонна, Лычково, Муры, Задняя, Лычковское, где шли бои и есть братские захоронения.

"Не исключено, что бойцы не захоронены. Война на нашей территории была с 1941-го по 1944 год включительно. Наши воевали - потом фашисты пришли. Многих просто не хоронили. Так что ждем ваших поисковиков, родных солдат. Я сам руковожу поисковым отрядом, выходим, ищем, хороним, но нас мало. Если найдутся желающие помочь - это и финансовая помощь и физическое участие - будем рады", - сказал Нетешев VB.KG.

Мы публикуем ссылки на список воинов, которые значатся похороненными в селе Лонна - проверьте и в случае подтверждения напишите в редакцию или поисковикам (ptahasvet@mail.ru или 0555-923-603 (ватсап)). Пришлите также полную информацию о человеке: фото, село, район. Мы должны знать о людях, которые боролись с фашизмом, и их данные должны быть переданы в музей Лычковскоого сельского поселения.

Также у поисковиков имеются список воинов, который предоставил глава администрацией. Его можно увидеть на страничке "ВКонтакте" Светланы Лаптевой.

Братское захоронение село Лонна - уроженцы Киргизской ССР

Списки ОБД по селу Кипино

село Лычково

Село Муры

Село Задняя

Село Володиха