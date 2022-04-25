Посол КР в Республике Корея провела переговоры с авиакомпанией T'Way

Посол Кыргызстана в Республике Корея Аида Исмаилова провела переговоры с делегацией южнокорейской авиакомпании T'Way во главе с президентом компании Ёнг Хонг Гёном

На данной встрече стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения Бишкек - Инчхон - Бишкек.

Посол КР выразила благодарность южнокорейской авиакомпании в оказании содействия в вывозе граждан обеих стран и доставке гуманитарной помощи в период пандемии. Обратила внимание собеседника, что в открытии прямого авиасообщения заинтересованы граждане обеих стран, и данный вопрос поднимается на всех уровнях.

В свою очередь президент авиакомпании Ёнг Хонг Гён сообщил, что компания получила разрешение на осуществление прямых рейсов по маршруту Инчхон - Бишкек в феврале 2020 года, однако в связи с закрытием границ многих стран из-за пандемии, в том числе и Кыргызстана, регулярные рейсы были отложены. Президент добавил, что в настоящее время из 29 самолетов только 7 осуществляют полеты по разным направлениям. Добавил, что планируется поступление новых самолетов для дальних полетов в сентябре 2022 года, которые должны пройти тестирования по авиационной безопасности, и, по его мнению, регулярные рейсы в Кыргызстан планируют запустить в 2023 году.

Президент T'Way отметил, что авиакомпания заинтересована организовывать чартерные рейсы по данному маршруту до открытия регулярных рейсов. Ближайший чартерный рейс запланирован на 28 апреля 2022 года.

Стороны также согласились, что открытие прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Южной Кореей придаст импульс расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.