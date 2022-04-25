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Садыр Жапаров: Болот Темиров украл чужой военный билет

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" высказал свое мнение по поводу уголовного дела в отношении журналиста Болота Темирова.

По его словам, уголовное дело в отношении него было возбуждено три месяца назад.

"Он украл чужой военный билет, приклеил свою фотографию, сменил фамилию и на основании этого военного билета получил кыргызский паспорт в Узгене. Он был гражданином России. Владельца военного билета нашли. Минобороны также подтвердило, что Болот Темиров никогда не служил в кыргызской армии.

Есть сотни людей, которых преследуют за изготовление таких поддельных документов. Болот Темиров как раз из их числа. Если не верите, создайте комиссию из журналистов и посмотрите документы в МВД. Они их покажут, это не секрет. Болот Темиров – журналист. Из-за того, что он журналист, это дело стало резонансным. Есть ли закон против судебного преследования? Чем он лучше других? Будет отвечать наравне с другими. Закон един для всех, от президента до простых граждан. Давайте все подчинимся этому. Не делая, что вздумается", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/417309
Теги:
Садыр Жапаров, СМИ, Кыргызстан, уголовное дело, поддельный паспорт
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