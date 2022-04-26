Садыр Жапаров: Нацбанк продает золото Кумтора на мировой фондовой бирже

Президент Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" заявил, что ни один грамм кумторского золота не может быть украден.

"Начиная с момента поступления руды на фабрику до момента аффинажа золота в Кара-Балте и до поступления в Нацбанк, повсюду установлены десять уровней онлайн-наблюдения и контроля. В этом процессе задействован не один человек. Везде присутствует с десяток людей, которые подписывают акты, записывают каждый грамм и передают друг другу. Все фиксируют камеры, и эти видео будут храниться в архиве", - сообщил глава государства.

Также он пояснил, что Национальный банк продает драгоценный металл на мировой фондовой бирже.

"Вся информация об этом останется в архивах. В какой день и по какой цене было продано. Цена биржи также видна. Тем самым хочу сказать, что у вас не должно быть мыслей, что золото воруют. Каждый грамм золота на счету", - сказал Садыр Жапаров.