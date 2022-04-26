У жителя Ак-Суйского района нашли дома шкуру и череп снежного барса

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, в Ак-Суйский РОВД поступила оперативная информация о том, что один из жителей села незаконно хранит огнестрельное оружие.

Данная информация была зарегистрирована ЕРП РОВД и было начато досудебное производство.

В результате следственно-оперативной работы установлена личность подозреваемого, им оказался 37-летний житель села Теплоключенка районного центра Ак-Суйского района.

На основании постановления районного суда в ходе обыска дома подозреваемого было найдено и изъято в качестве вещественного доказательства незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, а также шкура и череп двухметрового снежного барса, занесенного в Красную книгу.

Подозреваемый Д.М. на предварительном допросе рассказал, что животное было застрелено его знакомым, который оставил его на временное хранение у него дома.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудниками был задержан 48-летний Б.Е., уроженец села Ак-Булун того же района, в рамках действий подозреваемый признал свою вину полностью, и в своем признательном показании задержанный рассказал, что животное было им застрелено в сыртовой долине Ак-Сууйского района. Также при обыске у подозреваемого дома было обнаружено и изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.