Погода
$ 85.32 - 86.32
€ 91.87 - 92.87

У жителя Ак-Суйского района нашли дома шкуру и череп снежного барса

222  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, в Ак-Суйский РОВД поступила оперативная информация о том, что один из жителей села незаконно хранит огнестрельное оружие.

Данная информация была зарегистрирована ЕРП РОВД и было начато досудебное производство.

В результате следственно-оперативной работы установлена личность подозреваемого, им оказался 37-летний житель села Теплоключенка районного центра Ак-Суйского района.

На основании постановления районного суда в ходе обыска дома подозреваемого было найдено и изъято в качестве вещественного доказательства незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, а также шкура и череп двухметрового снежного барса, занесенного в Красную книгу.

Подозреваемый Д.М. на предварительном допросе рассказал, что животное было застрелено его знакомым, который оставил его на временное хранение у него дома.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудниками был задержан 48-летний Б.Е., уроженец села Ак-Булун того же района, в рамках действий подозреваемый признал свою вину полностью, и в своем признательном показании задержанный рассказал, что животное было им застрелено в сыртовой долине Ак-Сууйского района. Также при обыске у подозреваемого дома было обнаружено и изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417351
Теги:
Иссык-Кульская область, снежный барс, экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  