В Дехканабадский районе Узбекистана убит бурый медвежонок

Бурая медведица и два медвежонка были обнаружены в апреле в горах Дехканабадского района Кашкадарьи. Один из медвежат был убит местными жителями неделю назад, сообщил Kun.uz.

В горной местности Дехканабадского района Кашкадарьи экологи встретили бурую медведицу с двумя медвежатами, об этом 25 апреля сообщил государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Снимки животных сделаны в махаллинском сходе граждан "Теракли".

26 апреля издание Kun.uz получило сообщение о том, что как минимум один из медвежат убит местными жителями семь дней назад. Однако подтверждений того, что он именно из семейства медведей на снимках Госкомэкологии, нет.

На видео, которое прислали в редакцию, мужчина показывает тушу животного со следами крови. Мужской голос за кадром спрашивает: "Зўрми?" ("Классно?") - и получает ответ: "Зўр".

Тянь-шаньский бурый медведь занесён в Красную книгу Узбекистана и охраняется. Детёныши появляются в январе-феврале, медведица с медвежатами покидают берлогу в марте-апреле. Жизни бурых медведей угрожают браконьеры.

Госкомэкологии сообщил, что инцидент расследуется государственными инспекторами Управления экологии и охраны окружающей среды Кашкадарьинской области.

Кроме того, комитет заявил, что "решительно осуждает подобные зверства" и берет на контроль доведение дела до суда.

Источник: gazeta.uz