Погода
$ 84.77 - 85.77
€ 91.87 - 92.87

В Дехканабадский районе Узбекистана убит бурый медвежонок

225  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бурая медведица и два медвежонка были обнаружены в апреле в горах Дехканабадского района Кашкадарьи. Один из медвежат был убит местными жителями неделю назад, сообщил Kun.uz.

В горной местности Дехканабадского района Кашкадарьи экологи встретили бурую медведицу с двумя медвежатами, об этом 25 апреля сообщил государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Снимки животных сделаны в махаллинском сходе граждан "Теракли".

26 апреля издание Kun.uz получило сообщение о том, что как минимум один из медвежат убит местными жителями семь дней назад. Однако подтверждений того, что он именно из семейства медведей на снимках Госкомэкологии, нет.

На видео, которое прислали в редакцию, мужчина показывает тушу животного со следами крови. Мужской голос за кадром спрашивает: "Зўрми?" ("Классно?") - и получает ответ: "Зўр".

Тянь-шаньский бурый медведь занесён в Красную книгу Узбекистана и охраняется. Детёныши появляются в январе-феврале, медведица с медвежатами покидают берлогу в марте-апреле. Жизни бурых медведей угрожают браконьеры.

Госкомэкологии сообщил, что инцидент расследуется государственными инспекторами Управления экологии и охраны окружающей среды Кашкадарьинской области.

Кроме того, комитет заявил, что "решительно осуждает подобные зверства" и берет на контроль доведение дела до суда.

Источник: gazeta.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417373
Теги:
Красная книга, Узбекистан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  