Погода
$ 83.77 - 84.77
€ 91.87 - 92.87

Власти Узбекистана передумали легализовывать букмекерскую деятельность

36  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Узбекистана передумали легализовывать букмекерскую деятельность. Шавкат Мирзиёев подписал указ, в рамках которого все пункты о разрешении деятельности в стране букмекеров были исключены из законодательства, сообщают СМИ.

Указ о легализации букмекерской деятельности в Узбекистане был подписан президентом в декабре 2019 года. Документ предусматривал, что лицензии на осуществление букмекерской деятельности должно было выдавать Агентство по развитию рынка капитала. Однако дальше этого дело не пошло, нормативная база, которая бы детально регламентировала порядок выдачи лицензий так и не была разработана.

В сентябре прошлого года появлялась информация, что депутаты приступили к обсуждению неких законодательных норм, регулирующих букмекерскую деятельность. Народные избранники заявляли о необходимости принятия отдельного закона в этом направлении. Однако и здесь дело дальше разговоров не пошло.

Интересно, что в этом же месяце Агентство по защите прав потребителей приступило к активной борьбе с онлайн-тотализаторами, были заблокированы сайты ведущих компаний в этой сфере.

Согласно действующему законодательству, организация азартных игр попадает под административную и уголовную ответственность в зависимости от тяжести совершенного. Кроме того, в стране запрещена реклама букмекерской деятельности и тотализаторов.

При этом объем нелегального рынка ставок на спорт в Узбекистане достигает 350 миллионов долларов в год, рассказал медиаменеджер и футбольный функционер Гайрат Хасбиуллин.

Кроме того, в стране зафиксированы десятки случаев, когда люди кончали жизнь самоубийством или крали миллиарды сумов государственных денег из-за игры на тотализаторе. Так, например, кассир из банка играл в онлайн-казино, используя деньги пенсионеров, а Фергане повесились два человека из-за крупных проигрышей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417473
Теги:
букмекеры, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  