Власти Узбекистана передумали легализовывать букмекерскую деятельность. Шавкат Мирзиёев подписал указ, в рамках которого все пункты о разрешении деятельности в стране букмекеров были исключены из законодательства, сообщают СМИ.

Указ о легализации букмекерской деятельности в Узбекистане был подписан президентом в декабре 2019 года. Документ предусматривал, что лицензии на осуществление букмекерской деятельности должно было выдавать Агентство по развитию рынка капитала. Однако дальше этого дело не пошло, нормативная база, которая бы детально регламентировала порядок выдачи лицензий так и не была разработана.

В сентябре прошлого года появлялась информация, что депутаты приступили к обсуждению неких законодательных норм, регулирующих букмекерскую деятельность. Народные избранники заявляли о необходимости принятия отдельного закона в этом направлении. Однако и здесь дело дальше разговоров не пошло.

Интересно, что в этом же месяце Агентство по защите прав потребителей приступило к активной борьбе с онлайн-тотализаторами, были заблокированы сайты ведущих компаний в этой сфере.

Согласно действующему законодательству, организация азартных игр попадает под административную и уголовную ответственность в зависимости от тяжести совершенного. Кроме того, в стране запрещена реклама букмекерской деятельности и тотализаторов.

При этом объем нелегального рынка ставок на спорт в Узбекистане достигает 350 миллионов долларов в год, рассказал медиаменеджер и футбольный функционер Гайрат Хасбиуллин.

Кроме того, в стране зафиксированы десятки случаев, когда люди кончали жизнь самоубийством или крали миллиарды сумов государственных денег из-за игры на тотализаторе. Так, например, кассир из банка играл в онлайн-казино, используя деньги пенсионеров, а Фергане повесились два человека из-за крупных проигрышей.