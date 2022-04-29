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Касым-Жомарт Токаев высказался о русском языке в Казахстане

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- Канат Кожоев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что государственным языком нашей страны является казахский язык, однако русский язык также занимает должное место, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Говоря о языках, мы должны понимать, что в силу своей истории и этнической специфики Казахстан является многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив. В то же время государственным языком является казахский, и мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и граждан, которые говорят на других языках", - сказал Токаев на ХХXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он напомнил, что сам работал в Организации Объединенных Наций, поэтому знает, насколько важно поддерживать национальное единство в соответствующих государствах.

"Особенно в многоэтнических государствах, в многонациональных государствах. Я с большим уважением отношусь к тем нашим гражданам, которые блестяще владеют государственным казахским языком. Я считаю, что этих граждан, как сегодня сказал Алексей Лодочников, уже тысячи в Казахстане, нужно всячески поддерживать их разными способами. Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос: государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны, в основном законе нашего государства, занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого", - добавил Токаев.


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URL: https://www.vb.kg/417508
Теги:
Казахстан, русский язык, Касым-Жомарт Токаев
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