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Упавшего в БЧК мужчину с эпилепсией спасли оперативники СБНОН МВД

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативники СБНОН МВД спасли жизнь мужчине, который упал в БЧК (в районе Нижней Ала-Арчи). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, находившиеся неподалеку от места происшествия сотрудники СБНОН МВД увидели, что в канале находится человек, погруженный головой вниз.

Один из сотрудников незамедлительно прыгнул в воду и вытащил мужчину. Тут же ему оказали первую медицинскую помощь. Спустя некоторое время пострадавший пришел в себя.

Со слов пострадавшего, он стоял возле канала БЧК, внезапно у него случился приступ эпилепсии, и он упал в воду. Мужчина выразил большую благодарность за оказанную помощь.

Отметим, что сотрудник СБНОН, спасший жизнь, был удостоен звания "Лучший оперуполномоченный по итогам 2021 года".


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URL: https://www.vb.kg/417518
Теги:
МВД, Кыргызстан, Помощь
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