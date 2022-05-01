Жители Иссык-Атинского района страдают от свалки Туйгунаалы Абдраимова

Жители Иссык-Атинского района заявляют, что из-за мусорной свалки экс-губернатора Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова их район находится на грани экологической катастрофы.

По их словам, будучи главой ЦИК Абдраимов рейдерским путём захватил 12 га государственной земли, которую стал использовать под мусорную свалку.

"Жители близлежащих сел страдают от неприятного запаха. На свалке не проводится рекультивация и она не огораживается заборам. Кроме этого, Абдраимов не платит ни тыйына в местный бюджет. Сколько раз мы обращались по этому поводу к властям, но нас не слышали", - жалуются жители.

Бывший глава Жээкского айылного аймака Керимкул Сайиндиев рассказывает, что в своё время Абдраимов запугал местные власти и поэтому смог захватить огромную территорию государственной земли под мусорную свалку.

"Если бы Абдраимов отнёсся по-человечески к местному сообществу, то люди поддержали бы его. Но он просто сваливает сюда мусор без соблюдения каких-либо санитарных норм и с безразличием относится к местным жителям", - сказал он.

Отметим, данная мусорная свалка в Иссык-Атинском районе обслуживает город Кант и близлежащие села. Ее владельцем по документам числится сын Туйгунаалы Абдраимова Казат Абдыраимов. Доход от вывоза мусора составляет 2,5 миллиона сомов в месяц.

Напомним, ГКНБ КР выявлен факт злоупотребления должностным положением экс-полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области Т.Абдраимовым, который в бытность председателем ЦИК КР используя свое служебное положение, вынудил должностных лиц сельской управы "Жээк" Ысык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО "Кайнар", в котором доля Т.Абдраимова составляет 95% акций.

При этом, согласно распоряжению Иссык-Атинской районной администрации ЗАО "Кайнар" было обязано соблюдать все санитарные и экологические нормы на отмеченном участке и согласно имеющимся договорам мэрия г.Кант с 2015 года ежемесячно выплачивало ЗАО "Кайнар" 250 тысяч сомов за утилизацию твёрдо-бытовых отходов. Однако установлено, что со стороны ЗАО "Кайнар" какие-либо санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, ограничиваясь лишь организацией свалки.