В Кыргызстане на руднике Иштамберды уже пятый день идет стихийная забастовка работников. Об этом сообщает председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Он сообщил, что 30 апреля работники китайского золотодобывающего предприятия, получив отказ администрации повысить заработную плату, приостановили все работы на руднике. Работники выдвинули требование повысить заработную плату на 50 процентов, улучшить качество питания, а также прекратить незаконную практику удержания с зарплаты работников стоимости используемого в работе оборудования. Дело в том, что стоимость использованных за соответствующую смену, вахту перфораторов, отбойных молотков, буров, буровых коронок, тросов, блочков, лампочек, проводов и т.п. удерживается из заработной платы работников.

Ранее правовая и техническая инспекции Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана после проведенной проверки составила акт. Но выявленные нарушения трудового законодательства, к сожалению, пока не устранены.

По вопросу заработной платы администрация предлагает повысить ставки на 10 процентов, однако горняки требуют более ощутимого увеличения уровня оплаты труда. Только инфляция составила в прошлом году около 12 процентов. Растут цены на продукты питания и услуги. При этом стоимость производимой продукции сохраняется на достаточно высоком уровне.

"После недавнего повышения заработной платы бюджетных работников, врачей, воспитателей детских садов, учителей, работающих в п. Терек-Сай и близлежащих населенных пунктах, с учетом различных надбавок и доплат достигла 50-55 тысяч сомов. Тогда как зарплата горняков, работающих в тяжелых и опасных условиях труда, намного ниже. Хотя в том числе и из отчислений предприятий горно-металлургической отрасли формируется республиканский бюджет, из которого выплачивается зарплата бюджетникам. Горняки справедливо требуют повышения оплаты за их труд", - говорится в сообщении ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.

После переговоров 1 мая работники офиса, отдела сухого складирования, обогатительной фабрики, автогаража приступили к работе. Однако работники горного участка, в том числе подземные работники, в количестве более 300 человек продолжают бастовать.

"Вопрос исполнения справедливых требований работников должен быть решен компанией в кратчайшие сроки. В то же время мы призываем работников приступить к работе, а трудовой спор решать путем переговоров", - отмечает Эльдар Таджибаев.