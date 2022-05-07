Первый в мире космический отель пообещали открыть уже в 2025 году

Компания Orbital Assembly Corp. (OAC) сообщила о планах построить две орбитальные станции, предназначенные специально для космических туристов. Первая из них получила название Pioneer Station - она будет рассчитана на 28 гостей и может быть введена в эксплуатацию в 2025 году. Вторая, Voyager Station, сможет принять 400 постояльцев, и её открытие запланировано на 2027 год.

Орбитальные станции OAC будут предназначены как для отдыха, так и для работы. Предполагается, что в этих комических отелях появится даже искусственная гравитация - её в существующих орбитальных станциях ещё не было. "Для обычного человека пребывание в космосе будет из разряда фантастической мечты. Мы хотим сделать космос местом, куда люди хотят отправиться, со знакомыми мелочами, вызванными гравитацией", - прокомментировал планы компании главный операционный директор OAC Тим Алаторре (Tim Alatorre).

Путешествия на орбиту в компании рассматривают как особый вид экотуризма: оказавшись в космосе, люди сразу меняют своё представление о Земле. Станция выполнена в виде кольцевой конструкции Gravity Ring, которая при вращении имитирует в жилых отсеках гравитацию, а конфигурация из пяти модулей обеспечивает дополнительную безопасность. Научная и коммерческая деятельность на орбите позволят изыскать дополнительные средства для туристического направления и сделать билеты в космос более дешёвыми, и со временем космический туризм будет дальше терять в цене.

К сожалению, бронировать места на станциях Pioneer и Voyager пока нельзя. Цены тоже не уточняются.

Источник: 3dnews.ru