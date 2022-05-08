"Тяньчжоу-4" готовится к запуску со стартовой площадки на Хайнане

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4" доставлен на стартовую площадку космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань и вскоре будет отправлен к орбитальной станции КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

По его данным, грузовик и предназначенная для его запуска ракета-носитель CZ-7 в хорошем техническом состоянии. В соответствии с графиком они проходят последний этап проверки перед стартом.

Ожидается, что "Тяньчжоу-4" будет отправлен на орбиту в ночь на 10 мая. Он обеспечит станцию всем необходимым для космонавтов, которых в начале июня туда доставит корабль "Шэньчжоу-14". Его запуск планируется осуществить с космодрома Цзюцюань (расположен на севере КНР).

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет, она рассчитана на трех человек. Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Орбитальный объект заработает в текущем году, а со следующего будет доступен для международных проектов.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки.