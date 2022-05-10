В результате ДТП на трассе Бишкек - Ош погибла женщина

Как сообщает пресс-служба МВД, 9 мая 2022 года примерно в 13.15 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 197-м км автодороги Бишкек - Ош.

Как выяснилось, житель Ошской области, 1983 года рождения, Т. О. на праворульной автомашине марки Honda Stepwagon следовал с севера на юг. По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Hyundai Getz под управлением жителя города Бишкека А.С., 1981 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомашины Hyundai Getz в возрасте 40-45 лет от полученных травм скончалась на месте. Двое несовершеннолетних вынуждены были обратиться в медицинское учреждение Жайылского района Чуйской области.

Водители транспортных средств доставлены в больницу Токогульского района Джалал-Абадской области с различными травмами.