В Китае госорганам приказали отказаться от иностранных компьютеров

Источники сообщили изданию Bloomberg, что в мае китайских госслужащих обязали заменить иностранные компьютеры в обмен на местные компьютеры с операционной системой национальной разработки.

Меры принимаются, чтобы перестать зависеть от США и других геополитических соперников, способных наложить на КНР санкции. Однако, по мнению собеседников Bloomberg, эта массовая замена демонстрирует сильную обеспокоенность Китая по части ИБ. При этом власти страны стали больше доверять местным производителям компьютеров, ноутбуков, серверов и софта.

Требование о замене персональных компьютеров иностранного бренда на отечественные аналоги было распространено среди центральных правительственных учреждений и поддерживаемых государством корпорациях. Неназванные источники пояснили, что такую замену следует произвести в течение ближайших двух лет.

Ожидается, что власти Китая планируют заменить не менее 50 миллионов устройств только на уровне центрального правительства. Власти хотят отгородить важные органы от иностранных технологий. Это сильно повлияет на компании HP и Dell, которые являются первыми поставщиками ПК в Китай.