В Баткенской области выявили служебный подлог бывшего руководителя МТУ

В Кыргызстане выявлен факт служебного подлога бывшим руководителем местного самоуправления Баткена, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В следственное подразделение поступил оперативный материал по факту незаконной выдачи земельного участка сотрудниками государственных учреждений.

Так, 22.12.2007 года на имя Б.А. бывшим руководителем местного самоуправления Баткена С.С. вынесено постановление о выдаче земельного участка мерою 1,50 га на территории массива Туура-Таш квартала аэропорта Баткена.

При этом 16.08.2019 года на основании вышеуказанного постановления местным регистрационным органом Баткенского района выдан государственный акт серии Ч на имя А.Б. с целевым назначением сельскохозяйственных угодий.

Согласно ответу Баткенского областного государственного архива вышеупомянутое постановление не поступало на хранение Баткенской землеустроительной экспедиции государственного проектного института по землеустройству "Кыргызгипрозем" государственного агентства по земельным ресурсам при правительстве КР и данный участок значится как пастбище и другие категории с 1992 года и по настоящий день.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст.346 ч.1 ("Служебный подлог") УК КР.

В настоящее время ведется следственные мероприятия, по результатам которых будет дана окончательная юридическая оценка.