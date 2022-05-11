В Италии найдены летучие мыши, которые отпугивают хищников жужжанием

Европейские и южноамериканские биологи обнаружили в лесах Италии новую популяцию летучих мышей, отпугивающих хищных сов при помощи звуков, похожих на жужжание раздраженных шершней. Описание защитного механизма опубликовано в журнале Current Biology.

"Представьте себе, что сова поймала, но еще не убила летучую мышь. Жужжание шершня может отвлечь ее внимание на мгновение, что позволит рукокрылой жертве птицы сбежать. Наши опыты с совами показали, что эти птицы часто пугаются подобных звуков", - заявил научный сотрудник Неаполитанского университета имени Фридриха II (Италия) Данило Руссо, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Многие насекомые и позвоночные животные умеют скрываться от других живых существ или притворяться представителями иными видами флоры и фауны: многие растительноядные насекомые пытаются выдавать себя за хищников, несъедобные объекты окружающей среды или же они напоминают по окраске ядовитых беспозвоночных. Аналогичным образом, некоторые дятлы и синицы притворяются змеями или выдают похожие на них звуки при атаках хищников.

Группа биологов под руководством Руссо открыла первый пример подобной звуковой мимикрии среди рукокрылых млекопитающих во время изучения звуков, которые издают летучие мыши из итальянских лесов. Внимание ученых привлекло жужжание, которое издавали местные большие ночницы (Myotis myotis), когда их извлекали из ловчих сетей.