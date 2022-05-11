В Токмаке раскрыто двойное убийство, совершенное 9 лет назад (видео)

Оперативниками ГУВД Чуйской области раскрыто двойное убийство, совершенное 9-лет назад. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

УУР ГУВД Чуйской области, ОУР ОВД города Токмока и ОУР ОВД Ысык-Атинского района 10 мая по подозрению в убийстве, совершенном еще 2013 году, были задержаны подозреваемые.

Сообщается, что в октябре 2013 года в органы внутренних дел Токмока обратились двое граждан о содействии в поиске своих родственников Кунбасов Н., 1989 года рождения, и Ишенова Т.И., 1988 года рождения, которые вышли из дома 22 октября 2013 года и не вернулись.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД города Токмока, в последующем было возбуждено уголовное дело по статье 123 ("Похищение человека") УК КР и заведено розыскное дело.

В рамках возбужденного уголовного дела в целях установления местонахождения указанных без вести пропавших лиц сотрудниками милиции проводился ряд следственных и оперативных мероприятий. Были разосланы ориентировки, установлены круг лиц, а также возможные связи указанных лиц. Личным составом были прочесаны предполагаемые места их нахождения.

Направлены соответствующие запросы в целях установления факта пересечения государственной границы, опрошен ряд лиц, контактировавших до их пропажи.

В последующем 3 мая текущего года в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение по факту обнаружения человеческих останков на одном из полей, расположенных в Ак-Кудукском айыл окмоту.

По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 122 ("Убийство") УК КР. Были назначены необходимые экспертизы.

В последующем родственники без вести пропавших Кунбасова Н. и Ишенова Т.И. опознали указанные останки и одежду.

В последующем по подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворены в ИВС ОВД Ысык-Атинского района Х.Ш., 1985 года рождения, и Х.Ж., 1964 года рождения.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве ссоры и драки между убитыми и сыновьями подозреваемых, где подозреваемыми были нанесены многочисленные удары предположительно камнем. При этом сообщаем, что после совершения преступления с целью сокрытия преступления подозреваемые вывезли трупы указанных мужчин и закопали на территории Ысык-Атинского района. Кроме того, ранее в ходе проведения следственных мероприятий в 2014 году указанные подозреваемые были допрошены. Но подозреваемые тогда дали ложные показания, а именно то, что конфликт между ними они решили мирным путем и не имеют отношения к их исчезновению.

Пресс-служба отмечает, что руководство МВД лично контролировало ход раскрытия данного резонансного преступления, который в настоящее время также находится на контроле у главы МВД КР.

В настоящее время по материалам дела проводится ряд следственных и оперативных мероприятий.