Образована комиссия по изучению авиакатастрофы в Дача-Су (список)

В Кыргызстане создана общественная комиссия по изучению причин и условий авиационного происшествия с грузовым самолетом Боинг-747 в селе Дача-Су, которая должна до 1 ноября представить заключение об обстоятельствах, причинах и условиях, приведших к авиационной катастрофе, и предложения по комплексному решению проблем жителей села Дача-Су.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранним утром 16 января 2017 года на село Дача-Су Сокулукского района Чуйской области упал грузовой самолет Боинг-747. В результате крушения погибли 35 жителей села - граждан Кыргызской Республики, и 4 члена экипажа - граждане Турецкой Республики. По официальной версии, самолет, летевший в город Стамбул (Турция), направлялся в аэропорт "Манас" для дозаправки топливом.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликовала окончательный отчет по результатам расследования авиационной катастрофы в Дача-Су спустя три года - в феврале 2020 года. Главной причиной трагедии была названа ошибка пилотов.

Между тем спустя пять лет после трагедии в Дача-Су в обществе все еще остаются вопросы о том, кто на самом деле виноват в крушении самолета, кому принадлежал груз и как распределялись деньги, собранные в помощь пострадавшим.

В целях проведения независимого и всестороннего изучения причин и условий авиационной катастрофы, подготовки предложений для комплексного решения проблем жителей села Дача-Су, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

образовать общественную комиссии по изучению причин и условий авиационного происшествия с грузовым самолетом Боинг-747, произошедшего 16 января 2017 года в селе Дача-Су Сокулукского района Чуйской области. Предложить общественной комиссии: разработать и утвердить регламент работы общественной комиссии; периодически информировать средства массовой информации о своей работе. Организационное, методическое и иное обеспечение деятельности общественной комиссии возложить на Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Ситуационный центр администрации президента Кыргызской Республики. Администрации президента Кыргызской Республики, управлению делами президента Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, министерствам, административным ведомствам, государственной администрации Сокулукского района и полномочному представителю президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики оказывать всемерное содействие при реализации общественной комиссией пункта 1 настоящего указа, по запросу общественной комиссии предоставлять в оперативном порядке все необходимые материалы и документы для ее работы. Установить, что общественная комиссия имеет право при необходимости привлекать специалистов министерств, государственного комитета, административных ведомств, других государственных органов, независимых экспертов и граждан для решения вопросов, возникающих в процессе работы. Общественной комиссии в срок до 1 ноября 2022 года представить заключение об обстоятельствах, причинах и условиях, приведших к авиационной катастрофе, и предложения по комплексному решению проблем жителей села Дача-Су.

Состав общественной комиссии: