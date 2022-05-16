Земные растения проросли в лунном грунте

В Университете Флориды ученые впервые в истории вырастили земные растения в лунном грунте - в пробирке взошли семена кресс-салата. Исследователи считают, это важный этап подготовки к созданию будущих лунных поселений, пишет The Guardian.

NASA выделило для экспериментов 12 граммов пыли со спутника Земли, доставленных разными миссиями "Аполлон".

В лунном грунте кресс-салат рос медленнее, чем в земном вулканическом пепле. Также у растения была не так развита корневая система.

"Это большой шаг вперед - узнать, что в лунном грунте можно выращивать растения. Следующий шаг - сделать это на Луне", - заявил биолог космических растений Саймон Гилрой.