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ОВД Алайского района просит оказать помощь в розыске Зарины Авазбек кызы

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- Айжан Мамбеталиева
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ОВД Алайского района просит оказать помощь в розыске пропавшей без вести жительницы Кара-Суйского района Авазбек кызы Зарины, 2005 года рождения, которая выехала из села Гулчо Алайского района 29 апреля 2022 года около 15 часов 30 минут и не вернулась домой.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза и брови темные. Одежда: красная футболка, черные брюки,

белая летняя обувь.

Если вы видели или слышали какую-либо информацию о местонахождении Авазбек кызы Зарины, просьба сообщить по телефонам: (03234) 5-14-72, 0558 82-48-80, 0704 89-30-34.


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URL: https://www.vb.kg/418040
Теги:
Ошская область, розыск
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