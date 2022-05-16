ОВД Алайского района просит оказать помощь в розыске Зарины Авазбек кызы

ОВД Алайского района просит оказать помощь в розыске пропавшей без вести жительницы Кара-Суйского района Авазбек кызы Зарины, 2005 года рождения, которая выехала из села Гулчо Алайского района 29 апреля 2022 года около 15 часов 30 минут и не вернулась домой.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза и брови темные. Одежда: красная футболка, черные брюки,

белая летняя обувь.

Если вы видели или слышали какую-либо информацию о местонахождении Авазбек кызы Зарины, просьба сообщить по телефонам: (03234) 5-14-72, 0558 82-48-80, 0704 89-30-34.