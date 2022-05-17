Президент Турции заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Политик попросил руководство стран не обижаться на него. Эрдоган подчеркнул, что делегации из Стокгольма и Осло приедут в Анкару в понедельник, хотя, по его мнению, "они не должны утруждаться этим, если собираются уговаривать" Турцию согласиться с их членством в НАТО.

Кроме того, Анкара не может согласиться на принятие в Североатлантический альянс тех государств, которые ввели против нее санкции, сказал президент.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что народ страны просит власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО.

Глава ведомства назвал возмутительным и неприемлемым факт поддержки союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и "Силы народной самообороны" (СНС) в Сирии, которые турецкая сторона считает сирийским ответвлением РПК.

Чавушоглу заявил, что ввиду борьбы с этой организацией против Турции были введены ограничения на поставки оборонной продукции, которая импортировалась из стран, планирующих вступить в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство.

По данным Gotenbug-posten, Швеция в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, такое решение приняло правительство. Власти страны еще в апреле объявили о том, что готовы присоединиться к альянсу.