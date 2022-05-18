В Иссык-Кульской области у местных жителей изъяли незаконное оружие

В Ак-Суйском районе сотрудники туристско-экологической милиции выявили два факта незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

С приближением летнего туристического сезона сотрудниками туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области в целях обеспечения надежной безопасности иностранных туристов и отдыхающих проводятся тщательные работы по исследованию горных туристических маршрутов.

На днях в ходе проведения подобных работ сотрудниками милиции совместно с представителем общественного фонда "Илбирс" на участке "Эчкили-Таш" в юрте гражданина А.К., 1982 г.р., уроженца села Чолпон Ак-Суйского района, было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства гладкоствольное огнестрельное оружие 28-го калибра.

А во временно установленной юрте в местности Миң-Тур также было обнаружено и изъято гладкоствольное огнестрельное оружие 16-го калибра, принадлежащее уроженцу села Чон-Тогузбай Тюпского района И.Ш., 1982 г.р.

В ходе проверки было установлено, что на указанные огнестрельные оружия нет соответствующих разрешительных документов.