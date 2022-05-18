В Брюсселе прошел диалог между Евросоюзом и странами Центральной Азии

Кыргызстан принял участие в заседании Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Европейским Союзом и странами Центральной Азии, который прошел в Брюсселе 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В мероприятии приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий ЕС. Делегацию Кыргызстана возглавил заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев.

В ходе заседания участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов межрегионального сотрудничества и вызовов безопасности, включая ситуацию в регионе, борьбу с терроризмом, экстремизмом, торговлей наркотиками и оружием.

Стороны также коснулись направлений реализации Региональной индикативной программы на 2021-2027 годы и укрепления торгово-экономических и иных связей.

В своем выступлении глава кыргызской делегации подчеркнул важность укрепления регионального сотрудничества и продолжения содействия афганскому народу. Он также отметил обеспокоенность кыргызской стороны по вопросам продовольственной, энергетической и экологической безопасности в регионе, в том числе, в контексте международной повестки дня, включая косвенное влияние санкций на социально-экономическую динамику региона.

Наконец, стороны обсудили предстоящие мероприятия и встречи межрегионального значения в сфере политики, взаимосвязанности, торговли и экономики.