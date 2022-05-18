Внутри древнего метеорита из Египта нашли следы взрыва сверхновой

Геологи обнаружили в метеорите "Гипатия" частицы космической пыли от взрыва сверхновой типа Ia. Исследование опубликовано в журнале Icarus. О результатах в понедельник сообщила пресс-служба южноафриканского Йоханнесбургского университета.

По оценкам геологов, метеорит "Гипатия" упал на Землю примерно 25-30 млн лет назад. Его случайно нашли в 1996 году во время раскопок в пустыне на юго-западе Египта. До 2013 года он не привлекал внимание астрономов и геологов, пока Ян Дирк Крамерс и Георгий Белянин из Йоханнесбургского университета не поняли, что камень имеет космическое происхождение.

Ученые стали исследовать метеорит и заметили в нем наноалмазы и внеземную органику. Несколько лет назад, увидев на фотографиях среза метеорита микровключения материи иной окраски и структуры, нежели ее остальные регионы, они снова взялись за "Гипатию". При помощи рентгеновских спектроскопов и других инструментов исследователи изучили химический и минеральный состав. Он был не только не похож на остальную структуру "Гипатии", но и на материю всех известных астероидов, комет и все типы частиц космической пыли.

Включения содержали железо, однако в них не было атомов кремния, алюминия, калия, титана, меди и некоторых других элементов. Ученые проанализировали их соотношение и пришли к выводу, что пропорции элементов соответствуют композиции веществ, возникающих во время взрыва сверхновых типа Ia.

Авторы работы предполагают, что когда-то звезда - красный гигант отбросила оболочку, а то, что от нее осталось, превратилось в объект размером с планету вроде Земли, но массой со звезду - белый карлик. Они считают, что это произошло внутри громадного облака пыли. Предположительно, у белого карлика была соседка – еще одна звезда, и он, "поедая" ее, не выдержал - это и есть взрыв сверхновой типа Ia. Оставшийся газ пристал к пыли, из этой смеси образовалось тело, от него оторвался кусок, который и стал "Гипатией".

"Если наши теории верны, то "Гипатия" представляет собой первый осязаемый след взрыва сверхновой первого типа, который был обнаружен на поверхности Земли. Это открытие указывает на то, что облака пыли, выброшенные сверхновыми, могут проникать в формирующиеся звездные системы и сохраняться в первозданном виде, что в прошлом считалось невозможным", - заявил Ян Крамерс.